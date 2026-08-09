Le nouveau projet d’Amazon au Texas pourrait devenir le plus grand pollueur environnemental des États-Unis

Le vaste centre de données d’Amazon, dont la construction est prévue dans le comté de Pecos, au Texas, pourrait devenir l’une des principales sources de pollution climatique du pays. Selon les informations publiées par The New York Times, la centrale dédiée à ce complexe technologique fonctionnera au gaz naturel et sera autorisée à rejeter 33 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère chaque année. Techcrunch.com le rapporte .

Ce volume, supérieur aux émissions de toute autre centrale électrique actuellement en activité aux États-Unis, inquiète les spécialistes. L’impact négatif des centres de données sur le prix de l’électricité et les problèmes de pénurie énergétique suscitent actuellement une vive opposition au sein du public et de la classe politique. C’est pourquoi les géants de la technologie cherchent des sources de production indépendantes pour garantir un approvisionnement continu en énergie de leurs installations.

L’IA et la hausse de l’empreinte carbone

Le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle et la hausse de la demande ont eu un impact direct sur les émissions de carbone d’Amazon. Selon les rapports publiés par l’entreprise, ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 16 % l’année dernière. Cette évolution va à l’encontre de l’objectif principal de la société, qui prévoit de ramener ses émissions de carbone à zéro d’ici 2040.

Cependant, les besoins en électricité pour alimenter l’infrastructure d’intelligence artificielle augmentent à un rythme sans précédent. En conséquence, Amazon et d’autres grandes entreprises technologiques investissent activement dans le développement d’immenses centrales au gaz naturel. Cela accentue les tensions entre les initiatives environnementales et la nécessité d’assurer la sécurité énergétique.

La position officielle des parties

En réponse à ces critiques, les représentants d’Amazon ont affirmé que le nouveau centre de données au Texas n’entraînerait pas de hausse du prix de l’électricité pour les familles locales. Selon un porte-parole de l’entreprise, le complexe sera entièrement alimenté par de nouvelles capacités de production on-site, ce qui n’imposera aucune charge supplémentaire aux consommateurs.

Dans le même temps, le porte-parole de l’entreprise a reconnu que la situation dans la lutte contre le changement climatique avait évolué. « Le monde est aujourd’hui différent de celui dans lequel nous avons posé les bases de notre engagement climatique, mais nos obligations n’ont pas changé », a déclaré le représentant d’Amazon dans son communiqué. Bien que le géant de la technologie souligne son engagement envers ses objectifs environnementaux, l’impact des grands projets actuels liés aux combustibles fossiles sur ses futures stratégies climatiques reste incertain.