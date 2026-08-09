Des plans secrets d’avions Boeing ont fuité sur le darknet

D’importants documents techniques et plans d’ingénierie appartenant à Boeing, l’un des principaux constructeurs de l’aviation mondiale, ont été mis en vente sur le darknet. Cette affaire pourrait représenter une grave menace non seulement pour la sécurité de l’entreprise, mais aussi pour le contrôle des exportations à l’échelle internationale. À ce sujet, Ixbt.com en informe.

Selon Ixbt.com, un hacker inconnu a mis en vente une vaste archive d’un volume total de 70 gigaoctets. Ces documents sont directement liés aux processus de fabrication des avions Boeing 737 et Boeing 787, et leur prix a été fixé à 200 000 dollars américains. Le vendeur a toutefois indiqué être disposé à négocier le prix.

Contenu et source des données divulguées

Selon l’analyse des spécialistes, la source présumée des données serait SEKISUI Aerospace, une entreprise active aux États-Unis et détenue par la société japonaise Sekisui Chemical. Cette entreprise fabrique des composants aéronautiques en matériaux composites et thermoplastiques et compte parmi les principaux fournisseurs de Boeing pour ses programmes aéronautiques.

Selon le vendeur, l’archive obtenue contient les documents techniques importants suivants :

Des plans de travail au format PDF et des fichiers d’ingénierie STEP

Des modèles tridimensionnels (3D), ainsi que les spécifications des matériaux et des composants

Des informations sur les équipements de production et la description des processus technologiques de fabrication des pièces

Des numéros de catalogue Boeing et des documents concernant le fuselage, les ailes, les structures porteuses et les éléments intérieurs

Questions de sécurité et de contrôle des exportations

Les spécialistes soulignent que les données présentées comprennent des documents portant un marquage spécial soumis au contrôle des exportations américain. Si ces fichiers sont réellement authentiques et exacts, leur vente à des tiers pourrait constituer une violation des strictes restrictions américaines relatives au transfert et à l’exportation de données techniques.

À titre d’information, SEKISUI Aerospace ne travaille pas uniquement avec Boeing. Ses clients et partenaires comprennent également Spirit AeroSystems, Triumph Group, ainsi que de grandes organisations aérospatiales comme la NASA, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Toutefois, aucune confirmation officielle n’indique pour l’instant que cette fuite d’une ampleur considérable concerne des documents confidentiels d’autres organismes.