Des plans secrets d’avions Boeing ont fuité sur le darknet

·78·Technologie
Des plans secrets d’avions Boeing ont fuité sur le darknet

D’importants documents techniques et plans d’ingénierie appartenant à Boeing, l’un des principaux constructeurs de l’aviation mondiale, ont été mis en vente sur le darknet. Cette affaire pourrait représenter une grave menace non seulement pour la sécurité de l’entreprise, mais aussi pour le contrôle des exportations à l’échelle internationale. À ce sujet, Ixbt.com en informe.

Selon Ixbt.com, un hacker inconnu a mis en vente une vaste archive d’un volume total de 70 gigaoctets. Ces documents sont directement liés aux processus de fabrication des avions Boeing 737 et Boeing 787, et leur prix a été fixé à 200 000 dollars américains. Le vendeur a toutefois indiqué être disposé à négocier le prix.

Contenu et source des données divulguées

Selon l’analyse des spécialistes, la source présumée des données serait SEKISUI Aerospace, une entreprise active aux États-Unis et détenue par la société japonaise Sekisui Chemical. Cette entreprise fabrique des composants aéronautiques en matériaux composites et thermoplastiques et compte parmi les principaux fournisseurs de Boeing pour ses programmes aéronautiques.

Selon le vendeur, l’archive obtenue contient les documents techniques importants suivants :

  • Des plans de travail au format PDF et des fichiers d’ingénierie STEP
  • Des modèles tridimensionnels (3D), ainsi que les spécifications des matériaux et des composants
  • Des informations sur les équipements de production et la description des processus technologiques de fabrication des pièces
  • Des numéros de catalogue Boeing et des documents concernant le fuselage, les ailes, les structures porteuses et les éléments intérieurs

Questions de sécurité et de contrôle des exportations

Les spécialistes soulignent que les données présentées comprennent des documents portant un marquage spécial soumis au contrôle des exportations américain. Si ces fichiers sont réellement authentiques et exacts, leur vente à des tiers pourrait constituer une violation des strictes restrictions américaines relatives au transfert et à l’exportation de données techniques.

À titre d’information, SEKISUI Aerospace ne travaille pas uniquement avec Boeing. Ses clients et partenaires comprennent également Spirit AeroSystems, Triumph Group, ainsi que de grandes organisations aérospatiales comme la NASA, Lockheed Martin et Northrop Grumman. Toutefois, aucune confirmation officielle n’indique pour l’instant que cette fuite d’une ampleur considérable concerne des documents confidentiels d’autres organismes.

BoeingDarknetCybersécuritéAviationSEKISUI Aerospace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

OnePlus quitte le marché européen et distribue des cadeaux aux utilisateursOnePlus quitte le marché européen et distribue des cadeaux aux utilisateursAujourd'hui, 06:54Un débris d’une fusée japonaise photographié avec une précision exceptionnelle dans l’espaceUn débris d’une fusée japonaise photographié avec une précision exceptionnelle dans l’espaceAujourd'hui, 04:28Le nouveau projet d’Amazon au Texas pourrait devenir le plus grand pollueur environnemental des États-UnisLe nouveau projet d’Amazon au Texas pourrait devenir le plus grand pollueur environnemental des États-UnisAujourd'hui, 02:22Redmi 17 lancé en Europe : batterie de 7500 mA·ch et écran 120 HzRedmi 17 lancé en Europe : batterie de 7500 mA·ch et écran 120 HzAujourd'hui, 01:29OpenAI rachète la startup NextSlide spécialisée dans la création de présentationsOpenAI rachète la startup NextSlide spécialisée dans la création de présentationsAujourd'hui, 00:58Le processeur Nvidia RTX Spark N1X devance ses concurrents dans GeekbenchLe processeur Nvidia RTX Spark N1X devance ses concurrents dans GeekbenchAujourd'hui, 00:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées