Barcelone s’impose face à Nottingham Forest en match de préparation

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Barcelone s’impose face à Nottingham Forest en match de préparation

Samedi soir, dans le cadre d’un tournoi triangulaire lancé à Udine, le FC Barcelone a remporté une victoire dramatique 1-0 face à Nottingham Forest. Selon Marca, l’unique but de la rencontre a été inscrit sur penalty dans le temps additionnel, permettant à l’ailier brésilien Raphinha d’offrir la victoire à son équipe. À ce sujet, Goal.com rapporte ce qui suit.

Même si les joueurs de Hansi Flick ont connu des fortunes diverses au cours de la rencontre, ils ont finalement fait preuve de caractère pour s’imposer. L’entraîneur comprend parfaitement qu’il reste encore beaucoup de travail avant d’atteindre une condition physique optimale à ce stade de la préparation, une situation considérée comme tout à fait naturelle.

L’expérience et la jeunesse réunies

Le technicien allemand a aligné un mélange de titulaires et de jeunes issus de l’académie. L’attaquant égyptien Hamza Abdelkarim Komo, déjà titularisé comme avant-centre après les matches contre Birmingham, a de nouveau eu sa chance dans le onze de départ.

Fermin López et Raphinha ont également disputé leurs premières minutes de la préparation, tandis que Karim Adeyemi a conservé sa place dans le onze titulaire. Les couloirs de la défense ont été occupés par les jeunes Espart et Bisquer, âgés de seulement 17 ans, alors que Farinas évoluait au milieu de terrain.

Le scénario du match et le moment décisif

Nottingham Forest a débuté la rencontre de manière agressive et, grâce à un pressing haut, a posé de sérieuses difficultés aux joueurs du FC Barcelone dès les premières minutes. Les Catalans ont toutefois répondu avec autorité à la pression adverse, cherchant à prendre le contrôle du terrain et à se battre jusqu’au bout malgré le manque d’espaces laissé par Nottingham Forest.

La situation qui a décidé du sort de la rencontre est survenue dans les dernières minutes. Raphinha a transformé le penalty avec sang-froid, évitant au FC Barcelone une défaite qui semblait inévitable dans ce match difficile et offrant à son équipe sa première victoire du tournoi.

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Jahongir Tursunov
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