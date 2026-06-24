L'équipe d'Angleterre, portée par son succès contre la Croatie lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde, a rencontré un obstacle inattendu. Le match nul sans but contre le Ghana a remis au centre des débats les questions sur le potentiel offensif des « Three Lions ». Selon Goal.com, ce match a montré à quel point les tâches assignées au nouvel entraîneur Thomas Tuchel sont complexes. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Tout au long de la rencontre, l'Angleterre a totalement contrôlé la possession du ballon, mais cette domination ne s'est pas traduite par des occasions dangereuses. L'équipe du Ghana, menée par Karlush Keyrush, a opté pour une tactique défensive dès les premières minutes, s'efforçant de ne laisser aucun espace à l'adversaire. Les joueurs anglais, quant à eux, ont évité de prendre des risques pour percer le bloc compact adverse, ce qui a réduit l'efficacité de leurs attaques.

Les statistiques montrent la nette domination de l'Angleterre : lors des 12 premières minutes, les Anglais ont effectué 111 passes précises, tandis que les Ghanéens n'en ont réussi que 14. Malgré cela, l'Angleterre n'a pu créer aucune occasion franche en jeu ouvert jusqu'à la 36e minute. Le nombre de tirs cadrés sur le but adverse tout au long du match a également été décevant.

Problèmes offensifs et le facteur Harry Kane

Le capitaine et meilleur buteur de l'équipe, Harry Kane, a vécu un match difficile. L'attaquant, habituellement considéré comme le « moteur » de l'équipe, n'a touché le ballon que trois fois à l'intérieur de la surface adverse. À l'approche de la fin du match, à la 87e minute, il a eu une occasion idéale de marquer, mais sa frappe à bout portant a survolé la barre transversale. Cette situation complique également les chances de Harry Kane dans la course au « Soulier d'Or ».

Dans son interview d'après-match, Thomas Tuchel a particulièrement salué l'organisation de l'adversaire. « Le Ghana s'est défendu avec une discipline et une condition physique impressionnantes. J'ai rarement vu une équipe aussi bien organisée défensivement durant ma carrière. Il était très difficile de trouver des brèches. Quant aux occasions de Harry Kane, c'est simplement le manque de chance. Habituellement, il concrétise ce genre d'opportunités », a déclaré le technicien allemand.

Pour le public du football anglais, de tels résultats sont devenus monnaie courante. Après une seule victoire, les slogans « la coupe rentre à la maison » retentissent, mais après un simple nul, l'équipe est submergée par une vague de critiques acerbes. Désormais, Thomas Tuchel doit revoir le jeu offensif de l'équipe et trouver des moyens de briser les défenses en style « bus » avant les phases éliminatoires.