SpaceX prévoit de construire sur la Lune des usines de fabrication de satellites

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SpaceX prévoit de construire sur la Lune des usines de fabrication de satellites

Selon Ixbt.com, SpaceX prévoit à l’avenir de construire à la surface de la Lune des usines automatisées capables de produire des satellites et les composants nécessaires à l’infrastructure de calcul spatial. Cette immense stratégie a de nouveau été confirmée par Elon Musk lors de la présentation historique des résultats trimestriels de l’entreprise. Une information que rapporte Ixbt.com.

La réalisation de cette idée serait étroitement liée à l’extension du projet Starmind et au développement rapide de la fusée réutilisable Starship. Selon Musk, l’entreprise prévoit d’acheminer d’énormes volumes de marchandises vers la Lune, les robots devant jouer un rôle essentiel dans ce processus.

Étapes de création d’une base industrielle autonome

Dans un premier temps, il est prévu d’acheminer vers la Lune d’importantes quantités d’équipements, de robots et de matériaux de construction, puis de former progressivement une base industrielle autonome. Ces installations devraient produire des satellites Starmind destinés à effectuer des calculs d’intelligence artificielle directement dans l’espace.

À long terme, SpaceX souhaite déployer un immense groupe de ces appareils en orbite terrestre basse, pouvant atteindre jusqu’à un million de satellites. Selon Elon Musk, il serait pertinent de transférer progressivement une partie de la production sur la Lune, où les robots pourraient fabriquer non seulement les appareils eux-mêmes, mais aussi les panneaux solaires et les radiateurs.

Infrastructure et catapulte électromagnétique

Les panneaux solaires produits sur la Lune alimenteraient les systèmes de calcul, tandis que des radiateurs spéciaux évacueraient la chaleur excédentaire des équipements puissants. Une autre initiative encore plus ambitieuse consiste à construire sur la Lune un accélérateur électromagnétique de masse, autrement dit une gigantesque « catapulte » capable de propulser directement des cargaisons dans l’espace sans utiliser de fusée.

La faible gravité lunaire et l’absence quasi totale d’atmosphère rendent ce concept théorique bien plus réaliste que sur Terre. Si tous les composants et satellites nécessaires étaient fabriqués directement sur la Lune, SpaceX n’aurait plus besoin de les transporter depuis la surface terrestre à bord de fusées lourdes.

Le rôle décisif du système Starship

Le système de transport Starship servirait de fondement à cette immense stratégie. C’est précisément ce système réutilisable qui devrait acheminer vers la Lune les robots, les équipements, les engins de construction et les matières premières nécessaires à l’infrastructure industrielle. SpaceX prévoit d’augmenter considérablement la capacité d’emport du système Starship et de réduire fortement le coût des vols grâce à sa réutilisation complète.

Actuellement, l’entreprise augmente la production des moteurs Raptor et des éléments de Starship, construit de nouvelles installations et prépare des plateformes de lancement supplémentaires. À long terme, SpaceX vise une cadence de plusieurs milliers de vols de Starship par an.

SpaceXElon MuskStarshipEspaceTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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