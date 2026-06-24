Record de transfert dans le football féminin : Felicia Schroder rejoint le Real Madrid

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Record de transfert dans le football féminin : Felicia Schroder rejoint le Real Madrid

Le club espagnol du Real Madrid a réalisé le transfert le plus cher de l'histoire du football féminin, établissant un nouveau record absolu. Les Madrilènes ont recruté l'attaquante suédoise de 19 ans, Felicia Schroder, en provenance du BK Häcken. Cet accord est d'une importance majeure, non seulement pour ses chiffres financiers, mais aussi comme preuve de l'ambition du Real Madrid d'établir une hégémonie dans le football féminin européen. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, le Real Madrid a devancé presque tous les géants d'Europe pour s'attacher les services de Felicia Schroder. Initialement, le club anglais de Chelsea avait proposé 1,2 million de livres sterling (environ 1,6 million de dollars) pour le talent suédois. Cependant, le club madrilène a finalement remporté la mise en concluant l'accord pour une somme sans précédent dans le football féminin. La « machine à buts » suédoise devrait désormais devenir l'arme principale du « club royal ».

Un talent convoité par les géants européens

Le transfert de Schroder n'est pas un hasard. Ces dernières années, elle a été reconnue comme l'une des joueuses les plus prometteuses, non seulement en Suède, mais dans tout le continent. Selon Sportbladet, des clubs tels que le FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus et Manchester United ont manifesté un vif intérêt. Même des représentants de la ligue NWSL des États-Unis l'avaient courtisée.

La carrière professionnelle de Felicia Schroder a progressé rapidement. En 2023, avant même d'avoir 16 ans, l'attaquante a signé un contrat avec le BK Häcken et a réussi à marquer dès son premier match. Lors de la saison 2024, elle a inscrit 12 buts en 24 matchs, avant d'exploser littéralement en 2025. Cette saison-là, elle a disputé 26 rencontres, marquant 30 buts et délivrant 9 passes décisives, contribuant ainsi largement au titre de championne de Suède de son équipe.

La nouvelle stratégie du Real Madrid

Créée en 2020, l'équipe féminine du Real Madrid est restée jusqu'à présent dans l'ombre de grands clubs comme le FC Barcelone. En achetant Schroder, la direction du club vise à combler ce fossé et à lutter pour des trophées en Ligue des champions ainsi qu'au championnat national. Ce transfert signifie que l'approche du club madrilène envers le football féminin a radicalement changé et qu'ils visent désormais les sommets.

Schroder s'est illustrée non seulement au niveau des clubs, mais aussi au sein du système de l'équipe nationale suédoise. L'attaquante, auteure de 19 buts en 28 matchs avec les différentes sélections de jeunes, a été appelée en équipe nationale A en mai 2025 et est désormais un membre permanent de l'équipe dirigée par Tony Gustavsson. Sa condition physique, son sens du but et son sang-froid malgré son jeune âge lui permettent de devenir l'une des meilleures avant-centres au monde.

Selon les experts, le passage de Felicia Schroder au Real Madrid entraînera une hausse brutale des prix sur le marché du football féminin. Les top clubs ont désormais montré qu'ils étaient prêts à dépenser des millions de dollars pour les jeunes talents les plus prometteurs. Cela témoigne du fait que l'attractivité commerciale et le niveau professionnel du football féminin ont franchi une nouvelle étape.

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Nodirbek Razzokov
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