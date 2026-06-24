3 raisons principales de l'échec de notre équipe nationale

Notre première Coupe du Monde de l'histoire ne se déroule pas comme prévu. Après la lourde défaite 0-5 contre le Portugal, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a presque perdu tout espoir de se qualifier pour les phases à élimination directe. En deux matchs, nous avons marqué un seul but et en avons encaissé 8.

Après le match, voir les larmes du leader de notre équipe, le défenseur de Manchester City, Abdukodir Khusanov, a été difficile pour tous les fans de football. Mais derrière ces larmes se cache une dure réalité : nous n'avons pratiquement pas pu résister à l'adversaire sur le terrain, perdant le ballon dans des situations simples.

Alors, qu'est-ce qui a causé un tel échec lors de ce mondial historique ? Analysons objectivement les 3 facteurs principaux.

1. Le trac sur la grande scène et l'écart de niveau

Notre équipe joue bien en Coupe d'Asie et à l'échelle continentale, mais le rythme et la pression de la Coupe du Monde sont à un tout autre niveau. La plupart de nos joueurs n'ont pas l'expérience des grands championnats européens et beaucoup n'ont jamais joué en dehors du Moyen-Orient.

Nos garçons n'ont pas pu supporter la vitesse imposée par la Colombie et le Portugal. Un stress intense a provoqué une série d'erreurs techniques simples :

Imprécisions dans les passes ;

Erreurs de placement ;

Perte facile du ballon face à l'adversaire.

Par exemple, une erreur similaire contre le Portugal a conduit à un coup franc contre nous, nous faisant encaisser le deuxième but. Il est devenu évident que l'équipe n'était prête ni mentalement ni tactiquement pour le tournoi.

2. Les conséquences du « carrousel des entraîneurs »

Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir sur le passé récent. Les fondations de notre équipe nationale ont été construites par le spécialiste slovène Srečko Katanec. Sous sa direction, nous avons atteint les quarts de finale de la Coupe d'Asie 2023. Cependant, à l'hiver 2025, Katanec est parti de manière inattendue pour des raisons de santé, alors que l'équipe était en bonne position pour les qualifications.

L'équipe a ensuite été reprise par notre légende locale, Timur Kapadze. Sous sa houlette, l'Ouzbékistan a validé son ticket pour la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Tout semblait logique et bien structuré.

Le tournant : L'UFA a estimé qu'un entraîneur étranger plus célèbre devait mener l'équipe au mondial et a fait venir Fabio Cannavaro.La carrière d'entraîneur de Cannavaro était déjà très controversée (il n'a pas réussi dans de nombreuses équipes). En conséquence, ce pari risqué avant le tournoi n'a pas porté ses fruits.

3. Adversaires puissants et manque de ressources (Valeur de l'effectif)

Il faut l'admettre, même si c'est amer : les compétences individuelles de nos joueurs ne sont pas encore au niveau de l'élite mondiale. Nous valorisons le travail et l'effort, mais les chiffres ne mentent pas.

Indicateur État de notre équipe nationale Classement de la valeur de l'effectif au Mondial 35ème place (l'une des équipes les moins chères) Âge de l'équipe Pas la plus âgée (le problème n'est pas l'âge, mais le talent) Représentants dans les top clubs européens Se comptent sur les doigts d'une main

L'État mène de grandes réformes pour développer les infrastructures de football et ouvrir des académies. Mais le football est un investissement à long terme. L'arbre planté aujourd'hui ne donnera pas de fruits demain. Cela prendra des années.

Prochaine étape : Partir la tête haute

Peut-être que dans 10 ans, l'Ouzbékistan jouera à armes égales avec les grandes nations. Mais la réalité actuelle est celle-ci. La tâche principale est désormais de disputer dignement le dernier match de groupe.

À venir : un match contre la République Démocratique du Congo. Nous attendons de nos garçons qu'ils montrent tout leur potentiel lors de ce dernier match, pour les fans et pour le pays, afin de quitter le terrain la tête haute. Allez, Ouzbékistan !