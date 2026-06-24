Une statue géante de 26 mètres en l'honneur de Lionel Messi érigée en Argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et légende du football mondial, Lionel Messi, a reçu un nouvel hommage monumental dans son pays natal. Une statue imposante de 26 mètres (85 pieds) a été érigée dans la ville de Cutral-Có, en Patagonie. Ce monument confirme non seulement les succès de l'athlète, mais aussi son statut d'icône pour tout le pays. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Pesant 70 tonnes d'acier, cette structure a été minutieusement préparée pendant 18 mois par le sculpteur local Aldo Beroisa. La statue représente Lionel Messi dans la posture symbolique qu'il a adoptée au stade Lusail après la victoire en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il est également représenté dans sa célébration traditionnelle, pointant le ciel en hommage à sa défunte grand-mère.

Un monument record à l'échelle mondiale

Dans une interview accordée à The Associated Press, le sculpteur Aldo Beroisa a souligné : "Il est l'ambassadeur naturel de l'Argentine. Ce travail était très important pour moi, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'Argentin". Avec ses dimensions, cette statue est devenue le plus grand monument au monde dédié à Lionel Messi.

Il convient de noter qu'auparavant, une statue de 21 mètres avait été érigée en l'honneur du joueur à Kolkata, en Inde. Cependant, les autorités du Bengale occidental ont ordonné son démontage pour des raisons de sécurité. Selon le législateur local Sharadvat Mukherjee, la statue en Inde oscillait sous l'effet des vents violents, devenant dangereuse. Le nouveau monument en Patagonie, grâce à sa structure en acier robuste, est considéré comme exempt de tels risques.

Résultats historiques et nouveaux records

L'inauguration de la statue coïncide avec de nouveaux jalons historiques dans la carrière de Lionel Messi. L'attaquant de 38 ans a récemment inscrit un doublé contre l'Autriche, portant son total de buts en Coupe du Monde à 18. Il a ainsi battu le record de longue date détenu par l'Allemand Miroslav Klose, devenant le meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Actuellement joueur de l'Inter Miami aux États-Unis, le détenteur de huit Ballons d'Or continue d'afficher un niveau de jeu exceptionnel malgré ses 39 ans bientôt révolus. Bien que la ville de Cutral-Có soit traditionnellement un centre industriel, l'installation de ce monument a entraîné une augmentation spectaculaire du flux touristique dans la région. Cela prouve que la "Messimania" reste puissante même dans les régions les plus reculées d'Argentine.