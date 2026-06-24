Une statue géante de 26 mètres en l'honneur de Lionel Messi érigée en Argentine

·29·Sport
Une statue géante de 26 mètres en l'honneur de Lionel Messi érigée en Argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et légende du football mondial, Lionel Messi, a reçu un nouvel hommage monumental dans son pays natal. Une statue imposante de 26 mètres (85 pieds) a été érigée dans la ville de Cutral-Có, en Patagonie. Ce monument confirme non seulement les succès de l'athlète, mais aussi son statut d'icône pour tout le pays. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Pesant 70 tonnes d'acier, cette structure a été minutieusement préparée pendant 18 mois par le sculpteur local Aldo Beroisa. La statue représente Lionel Messi dans la posture symbolique qu'il a adoptée au stade Lusail après la victoire en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il est également représenté dans sa célébration traditionnelle, pointant le ciel en hommage à sa défunte grand-mère.

Un monument record à l'échelle mondiale

Dans une interview accordée à The Associated Press, le sculpteur Aldo Beroisa a souligné : "Il est l'ambassadeur naturel de l'Argentine. Ce travail était très important pour moi, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'Argentin". Avec ses dimensions, cette statue est devenue le plus grand monument au monde dédié à Lionel Messi.

Il convient de noter qu'auparavant, une statue de 21 mètres avait été érigée en l'honneur du joueur à Kolkata, en Inde. Cependant, les autorités du Bengale occidental ont ordonné son démontage pour des raisons de sécurité. Selon le législateur local Sharadvat Mukherjee, la statue en Inde oscillait sous l'effet des vents violents, devenant dangereuse. Le nouveau monument en Patagonie, grâce à sa structure en acier robuste, est considéré comme exempt de tels risques.

Résultats historiques et nouveaux records

L'inauguration de la statue coïncide avec de nouveaux jalons historiques dans la carrière de Lionel Messi. L'attaquant de 38 ans a récemment inscrit un doublé contre l'Autriche, portant son total de buts en Coupe du Monde à 18. Il a ainsi battu le record de longue date détenu par l'Allemand Miroslav Klose, devenant le meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Actuellement joueur de l'Inter Miami aux États-Unis, le détenteur de huit Ballons d'Or continue d'afficher un niveau de jeu exceptionnel malgré ses 39 ans bientôt révolus. Bien que la ville de Cutral-Có soit traditionnellement un centre industriel, l'installation de ce monument a entraîné une augmentation spectaculaire du flux touristique dans la région. Cela prouve que la "Messimania" reste puissante même dans les régions les plus reculées d'Argentine.

Lionel MessiArgentineFootballRecordCoupe Du Monde
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Conflit entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone : le transfert de Julian Alvarez crée la polémiqueConflit entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone : le transfert de Julian Alvarez crée la polémiqueAujourd'hui, 22:37Le FC Barcelone a-t-il fait une erreur : la performance d'Anthony Gordon à la Coupe du Monde vivement critiquéeLe FC Barcelone a-t-il fait une erreur : la performance d'Anthony Gordon à la Coupe du Monde vivement critiquéeAujourd'hui, 22:33Un diamant dans la défaite — Behruz Karimov impressionne les experts européens !Un diamant dans la défaite — Behruz Karimov impressionne les experts européens !Aujourd'hui, 22:12Rio Ferdinand répond aux critiques de Cristiano Ronaldo : « Taisez-vous ! »Rio Ferdinand répond aux critiques de Cristiano Ronaldo : « Taisez-vous ! »Aujourd'hui, 21:57Harry Kane s'explique sur son manque d'efficacité face au Ghana : le capitaine anglais sous le feu des critiquesHarry Kane s'explique sur son manque d'efficacité face au Ghana : le capitaine anglais sous le feu des critiquesAujourd'hui, 21:34Qu'a dit Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan ?Qu'a dit Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan ?Aujourd'hui, 21:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan