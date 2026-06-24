Harry Kane, attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre et du Bayern Munich, n'a pas réussi à produire son meilleur jeu lors du match contre le Ghana dans le cadre de la Coupe du Monde. Des affirmations selon lesquelles l'échec de l'Angleterre, match terminé sur un score de nul, ne serait pas seulement dû à des facteurs sportifs mais à des forces surnaturelles, font grand bruit dans le monde du football. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le célèbre spiritualiste ghanéen Nana Kwaku Bonsam s'est exprimé après le match, affirmant être la cause principale des erreurs de Harry Kane et de son incapacité à marquer. Cet homme, qui se fait appeler le « Démon du Mercredi », prétend avoir utilisé un sortilège spécial contre le capitaine anglais afin de protéger sa patrie. Selon Goal.com, Bonsam a annoncé qu'il allait désormais « laisser tranquille » l'attaquant après ce résultat.

« Je suis le spiritualiste le plus puissant au monde »

Après la fin du match, Bonsam a déclaré avoir levé la « malédiction » liée à Harry Kane lors d'un rituel particulier. « Je suis le spiritualiste le plus puissant au monde. Maintenant, je libère Harry Kane, il peut marquer librement lors du prochain match. Harry, ne m'en veux pas, nous sommes amis », a souligné le sorcier ghanéen.

Fait intéressant, Nana Kwaku Bonsam n'a pas parlé après le match simplement pour se vanter. Bien avant le coup d'envoi, il s'était exprimé dans les médias pour avertir qu'il travaillait à « neutraliser » Kane. Selon lui, il ne souhaitait pas blesser le joueur, mais simplement l'empêcher de trouver le chemin des filets ghanéens.

Le célèbre illusionniste Uri Geller a également tenté d'intervenir dans cette situation étrange. Geller est connu pour avoir prétendu être responsable de l'échec du penalty de Gary McAllister lors de l'Euro 96. Cette fois, il avait promis d'activer son « bouclier psychique » pour protéger Harry Kane des « vibrations négatives » du sorcier ghanéen. Cependant, les événements du match ont montré que l'« influence » de Bonsam semblait avoir été plus forte.

Statistiques et baisse inattendue

Harry Kane avait commencé cette Coupe du Monde avec beaucoup d'enthousiasme. Lors du premier match contre la Croatie, terminé sur le score de 4-2, il avait inscrit un doublé, égalant ainsi Gary Lineker dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Mais sa léthargie et son incapacité à concrétiser ses occasions face au Ghana ont surpris de nombreux experts.

Pour les fans de football, ces événements mystiques suscitent toujours un grand intérêt. Bien que le football moderne repose sur la préparation physique et la tactique, des rapports sur ces « chamans » et « sorciers » circulent fréquemment lors des tournois impliquant des équipes africaines. Désormais, tous les supporters attendent de voir si Harry Kane retrouvera son efficacité habituelle lors des prochains matchs.