Khabib Nurmagomedov révèle sa « tactique secrète » dans l’octogone

Khabib Nurmagomedov, membre du Hall of Fame de l’UFC et ancien champion des poids légers, a raconté la méthode qu’il utilisait dans l’octogone pour exercer une influence psychologique sur ses adversaires. Il s’est avéré que le combattant légendaire du Daghestan parlait sans cesse à ses adversaires pendant les combats, exerçant une forte pression sur leur mental.

L’information a été rapportée, en se basant sur une déclaration du sportif, par le compte FREAK MMA sur le réseau social X, anciennement Twitter.

« Les caméras n’ont capté que certains moments »

Nurmagomedov a souligné que, lors de ses combats dans l’octogone, il cherchait à dominer ses adversaires non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement :

« Dans l’octogone, je parlais beaucoup avec mes adversaires. Les caméras ne l’ont capté que quelques fois, c’est tout. En réalité, il y avait de nombreuses conversations entre mes adversaires et moi, et cela influençait fortement leur état d’esprit et leurs actions », a déclaré Khabib Nurmagomedov.

Le dernier combat de « l’Aigle » et le record historique de 29-0

Rappelons que l’invaincu surnommé « l’Aigle » a disputé son dernier combat professionnel le 24 octobre 2020 sur l’île de Yas, à Abou Dhabi (Émirats arabes unis), lors du tournoi UFC 254 .

Adversaire : l’Américain Justin Gaethje, champion intérimaire des poids légers de l’UFC ;

Résultat : Khabib a vaincu son adversaire au deuxième round par étranglement en triangle ;

Record : il s’agissait de sa 29e victoire en carrière (29-0).

Après cette victoire, Nurmagomedov a annoncé mettre définitivement un terme à sa carrière sportive.

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