Des scientifiques chinois créent la carte géologique mondiale la plus détaillée de la Lune

Des scientifiques chinois ont présenté la carte géologique mondiale la plus complète et la plus détaillée de la surface lunaire, à l’échelle 1:5 000 000. Ce vaste projet a été achevé grâce aux données les plus récentes recueillies dans le cadre du programme Chang'e du pays et d’autres missions lunaires internationales. Selon l’agence de presse Xinhua, cette nouvelle carte servira de référence essentielle pour construire à l’avenir une station de recherche scientifique sur la Lune, sélectionner avec précision les sites d’atterrissage et élaborer des plans stratégiques d’exploration de notre satellite naturel. Ixbt.com rapporte cette information.

Cette carte exceptionnelle, mesurant environ 280 × 120 centimètres, répertorie plus de 13 000 cratères d’impact et 81 vastes bassins. Elle classe également avec précision 14 types de structures géologiques et 17 types de roches. Les spécialistes soulignent qu’une classification aussi exhaustive constitue une étape importante pour comprendre la structure interne et l’évolution de la Lune.

Nouvelle chronologie de l’histoire géologique de la Lune

L’un des principaux résultats scientifiques du projet est la mise à jour de l’échelle des temps géologiques lunaires. Ce système permet de relier les couches et les structures présentes à la surface de notre satellite naturel à des périodes précises de son histoire. En s’appuyant sur les données les plus récentes, les scientifiques ont notamment précisé les dates de début des périodes géologiques suivantes :

le début de la période Aitken est désormais estimé à 4,33 milliards d’années ;

la période Nectarienne a commencé il y a 4,17 milliards d’années ;

le début de la période Imbrienne est fixé à 3,92 milliards d’années.

En outre, cette carte fournit pour la première fois une classification mondiale plus détaillée des couches géologiques lunaires tardives. Elle permettra à la communauté scientifique de mieux comprendre les étapes de formation de la croûte lunaire.

Analyse de la composition minérale et des couches profondes

Pour créer cette nouvelle carte, les auteurs ont largement utilisé des cartes haute résolution de la composition minérale ainsi que les résultats des dernières missions spatiales. Les observations menées par les sondes Chang'e-4 et Chang'e-6 ont notamment permis de détecter la présence de roches gabbro-noritiques dans le bassin Pôle Sud-Aitken, la plus grande structure d’impact de la Lune. Ces données ouvrent la voie à de précieuses conclusions scientifiques sur la structure profonde de l’intérieur lunaire et sa composition matérielle.

Pour une carte d’une telle échelle, les spécialistes ont élaboré un système entièrement nouveau de représentation des objets géologiques. Des dimensions minimales ont été définies afin de préserver la lisibilité de la carte pour les différentes structures tout en permettant de représenter simultanément les grands objets d’importance scientifique. Selon les chercheurs chinois, cette carte constituera à l’avenir une base solide pour tous les programmes spatiaux internationaux et nationaux consacrés à l’étude de la surface et de l’intérieur de la Lune.