Cinq buts à Londres : le Borussia Dortmund bat Arsenal à l’Emirates Cup

Dans le cadre de l’Emirates Cup, tournoi traditionnel disputé au célèbre stade Emirates de Londres, Arsenal recevait le Borussia Dortmund. Au terme d’un match intense et riche en buts, les Allemands se sont imposés 3-2.

Cette rencontre de préparation a offert aux spectateurs un véritable festival de football offensif.

Les buts rapides de Dortmund et la réaction des Gunners

Les visiteurs ont démarré la rencontre très fort. Inácio a ainsi ouvert le score dès la 7e minute, avant que Karetsas ne consolide l’avantage des joueurs de Dortmund à la 29e minute : 0-2.

En seconde période, les hommes de Mikel Arteta ont réagi :

54e minute : Le jeune talent Ethan Nwaneri a réduit l’écart (1-2).

58e minute : Peu après, Gadu, joueur du club de Dortmund, a de nouveau creusé l’écart (1-3).

69e minute : L’attaquant suédois des Londoniens, Viktor Gyökeres, a transformé son penalty avec sang-froid, inscrivant le dernier but de la rencontre (2-3).

Dans les dernières minutes, Arsenal a multiplié les offensives pour égaliser, mais la défense de Dortmund a préservé sa cage inviolée.

Feuille de match

Match amical. Emirates Cup

9 août | Londres, stade Emirates

Arsenal — Borussia Dortmund 2-3

Buts : Nwaneri 54, Gyökeres 69 (pen.) — Inácio 7, Karetsas 29, Gadu 58.

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