Marcus Rashford reçoit un nouveau numéro surprise à Manchester United

Après un prêt longue durée en Espagne et une période difficile, l’attaquant Marcus Rashford, de retour à la disposition du club, a reçu un nouveau numéro inattendu à Manchester United. Cette décision pourrait marquer un tournant dans la carrière du joueur à Old Trafford et indique qu’il figure dans les plans de préparation de l’équipe pour la nouvelle saison. Goal.com rapporte que.

Selon Ixbt.com et le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le numéro 14 a été attribué à l’attaquant anglais. Rashford portait auparavant le numéro 10, mais celui-ci a été donné à Matheus Cunha après son départ. Cette décision de la direction du club témoigne de la confiance accordée au joueur et signifie qu’il pourrait rester dans l’équipe si aucune offre intéressante ne provient d’un grand club européen.

Une saison réussie en Espagne et un nouveau défi

La saison dernière, Rashford a été prêté au FC Barcelone, avec lequel il a remporté le titre de champion d’Espagne et la Supercoupe. Il a disputé 49 matchs sous les couleurs catalanes, inscrivant 14 buts et délivrant autant de passes décisives. Il avait auparavant également joué en prêt à Aston Villa. Toutefois, la direction de Barcelone a préféré recruter d’autres joueurs, notamment Anthony Gordon et Karim Adeyemi.

Après la pause suivant la Coupe du monde, Marcus se concentre sur la relance de sa carrière dans son pays. Pour un joueur écarté de l’équipe première pendant près de deux ans en raison de désaccords avec son ancien entraîneur Ruben Amorim, il s’agit d’une véritable épreuve, mais aussi d’une opportunité. Jusqu’à présent, il a disputé 426 matchs avec Manchester United, inscrivant 138 buts et délivrant 79 passes décisives.

Les plans de Michael Carrick et le stage à Dublin

Dimanche, Marcus Rashford a rejoint l’équipe dirigée par Michael Carrick, qui se rendait en stage à Dublin. L’attaquant, vainqueur de la Ligue Europa, de la FA Cup et de la League Cup avec le club, souhaite retrouver le sentiment d’être à nouveau un joueur important.

Évoquant les prochains plans de l’équipe, l’entraîneur Michael Carrick a déclaré : « La semaine prochaine, notre effectif au complet sera réuni à Dublin. Marcus, Kobbie Mainoo et Lisandro Martínez seront également ici pendant quelques jours avant le match contre Leeds mercredi. » Le retour de Rashford devrait intensifier la concurrence en attaque.