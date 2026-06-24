Le Bayern prépare un nouveau contrat pour Michael Olise : un refus pour le Real Madrid

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Le Bayern prépare un nouveau contrat pour Michael Olise : un refus pour le Real Madrid

Le club allemand du Bayern Munich s'apprête à proposer un nouveau contrat sans précédent à son attaquant de pointe Michael Olise, afin de mettre fin aux rumeurs de transfert. Les Munichois prévoient d'augmenter considérablement son salaire pour éteindre l'intérêt du Real Madrid pour l'ailier français. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Après ses performances exceptionnelles en Bundesliga la saison dernière et son titre de meilleur joueur de l'année en Allemagne, Olise a attiré l'attention des grands clubs européens. On suppose notamment que les allusions du président du Real Madrid, Florentino Perez, concernant un transfert de 150 millions d'euros, visaient précisément Olise. Selon Goal.com, la direction du Bayern a décidé de conserver son étoile à tout prix.

Nouveau contrat et doublement du salaire

Selon le journaliste reconnu Christian Falk, le Bayern souhaite prolonger l'accord actuel avec Olise jusqu'en 2031. Actuellement, le joueur figure parmi les salariés moyens de l'équipe, avec un revenu annuel d'environ 15 millions d'euros. Selon le nouveau plan, son salaire pourrait être presque doublé pour atteindre 25 millions d'euros.

Ce changement placerait Michael Olise au même niveau que les stars les mieux payées du club, Harry Kane et Jamal Musiala. Selon le journal Bild, le club munichois veut ainsi montrer au joueur à quel point il est précieux pour l'équipe. En effet, avec 26 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, il est devenu le moteur principal des attaques de l'équipe.

Succès sur la scène internationale

La valeur marchande d'Olise augmente rapidement, non seulement grâce à ses matchs en club, mais aussi à ses performances avec l'équipe nationale de France. Il a prouvé une nouvelle fois sa forme étincelante en délivrant des passes décisives lors des matchs contre l'Irak et le Sénégal. Transféré du Crystal Palace pour 50 millions d'euros, le joueur a réussi à multiplier sa valeur en peu de temps.

Malgré l'intérêt de clubs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, le directeur sportif et la direction du Bayern ont placé Olise sur la liste des joueurs non transférables. Les Munichois souhaitent fermer toutes les portes d'un transfert en ajoutant des années supplémentaires au contrat maximum de cinq ans autorisé par la législation allemande.

Cette stratégie démontre la volonté du Bayern de restaurer son hégémonie non seulement en Bundesliga, mais aussi en Ligue des Champions pour les saisons à venir. Le maintien d'un joueur créatif comme Michael Olise dans l'effectif servira à stabiliser le potentiel offensif de l'équipe.

Bayern MunichReal MadridMichael OliseTransfertBundesliga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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