Anthony Elanga révèle ce qu'il a appris en jouant avec Cristiano Ronaldo

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Anthony Elanga révèle ce qu'il a appris en jouant avec Cristiano Ronaldo

L'attaquant de l'équipe nationale de Suède et du Nottingham Forest, Anthony Elanga, a évoqué l'impact majeur que le temps passé avec Cristiano Ronaldo au Manchester United a eu sur sa carrière. Le jeune footballeur n'a pas caché sa fierté d'avoir évolué à la même époque que deux des plus grandes légendes de notre temps, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est ce qu'indique le site Goal.com.

Il est à noter que l'équipe nationale du Portugal a récemment remporté 5-0 son match contre l'Ouzbékistan, rencontre lors de laquelle Ronaldo a réussi à inscrire un doublé. Dans un entretien accordé au Sweden Herald, Elanga s'est dit impressionné par le fait que son ancien coéquipier continue de jouer à un niveau aussi élevé.

Selon Elanga, l'approche de Cristiano Ronaldo envers l'entraînement et son travail personnel constituent une véritable école pour tout jeune footballeur. Il a souligné avoir beaucoup appris de la star portugaise, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors.

Professionnalisme et secrets de récupération

« J'ai beaucoup appris de Ronaldo. En particulier, son état après les entraînements et l'attention qu'il porte au processus de récupération m'ont impressionné. C'était un grand honneur de jouer dans la même équipe que lui. C'est gratifiant de voir qu'il continue de marquer des buts », déclare Elanga.

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, 41 ans, et Lionel Messi, 39 ans, restent au sommet du football mondial. Elanga a reconnu le travail colossal nécessaire pour maintenir une telle condition physique à cet âge. S'exprimant sur son propre avenir, l'attaquant suédois a affirmé que seul le temps dirait s'il jouerait jusqu'à 41 ans.

Le footballeur a également donné son avis sur le débat traditionnel entre supporters : « Ronaldo ou Messi ? ». Selon lui, plutôt que de comparer ces deux légendes, il faut profiter de leur jeu. « Je ne peux pas en choisir un. Il faut simplement savourer ces moments », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Anthony Elanga évolue avec succès au sein de l'équipe nationale de Suède sous la direction de Graham Potter. Son but contre les Pays-Bas a même été salué par le légendaire Zlatan Ibrahimovic. Actuellement, il continue d'enrichir son expérience et de mettre en pratique les leçons apprises de Ronaldo.

Manchester UnitedCristiano RonaldoAnthony ElangaFootballSuède
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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