Le célèbre promoteur Lou DiBella critique la polémique autour de Mariusz Wach

Le Polonais Mariusz Wach (39-14, 20 KO), boxeur expérimenté de plus de 40 ans, est entré dans la cage face à six adversaires simultanément lors d’un spectacle insolite organisé selon les règles du MMA. Cet événement et la participation du boxeur à des combats dangereux à répétition suscitent une vive indignation et de nombreux débats dans le monde de la boxe.

Des vidéos diffusées sur Internet montrent clairement Mariusz Wach subir des coups extrêmement violents lors de ce combat de MMA à six contre un, mettant gravement sa santé en danger.

Un combat contre Fury, puis un retour dans la cage trois semaines plus tard

L’aspect le plus inquiétant de la situation est que seulement trois semaines avant ce spectacle insolite, Mariusz Wach avait disputé un combat éprouvant en sept rounds contre l’ancien champion du monde Tyson Fury. Alors que le combat s’était compliqué, le boxeur avait lui-même refusé de poursuivre.

Après un combat aussi éprouvant, le fait de monter dans la cage à peine 21 jours plus tard pour affronter six hommes simultanément, sans avoir complètement récupéré, a encore renforcé l’indignation des spécialistes et des fans.

Lou DiBella : « Le sport n’a plus de limite inférieure »

Lou DiBella, célèbre promoteur jouissant d’une grande influence dans le monde de la boxe, a lui aussi déclaré que cette situation était intolérable et a vivement critiqué les organisateurs et le système :

« Il faut protéger de nombreux athlètes, notamment Mariusz Wach, contre les marchands qui s’enrichissent sur le sang des sportifs. De manière générale, cet homme n’aurait jamais dû monter sur le ring face à Fury. De plus, participer à un combat à six contre un seulement trois semaines plus tard est totalement illogique. C’est un homme épuisé, qui a perdu sa condition physique et qui a dépassé l’âge mûr. La boxe et les sports de combat montrent une fois de plus que ce milieu n’a pas de limite inférieure et que les risques n’ont aucune borne. Les spectateurs continuent, avec indifférence, d’observer la manière dont les limites de la décence et de la morale sont abaissées toujours davantage » a déclaré DiBella.

La sécurité des athlètes et les limites du spectacle

Selon les experts du secteur, après un certain âge et une importante fatigue physique, le fait pour un athlète de rester sur un ring professionnel ou dans une cage n’est ni un simple spectacle ni une plaisanterie. Il s’agit avant tout d’un problème très grave qui menace leur santé, leur cerveau et leur vie.

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