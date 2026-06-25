Le Mexique se qualifie avec 9 points, l'Afrique du Sud bat la Corée du Sud

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Le Mexique se qualifie avec 9 points, l'Afrique du Sud bat la Corée du Sud

Les matchs de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. Dans le groupe A, les dernières rencontres ont eu lieu et les qualifiés pour les barrages ont été déterminés.

L'équipe nationale du Mexique a battu la République tchèque sur un score convaincant, enregistrant un résultat de 100 % dans le groupe. Avec trois victoires en trois matchs sans encaisser le moindre but, les Mexicains se qualifient pour le tour suivant à la première place.

Le Mexique a brisé la résistance adverse en seconde période. Chaves a ouvert le score à la 55e minute, puis six minutes plus tard, Quiñones a consolidé l'avantage. Fidalgo a scellé la rencontre avec un troisième but dans le temps additionnel.

CM-2026. Groupe A, 3e journée

République tchèque — Mexique — 0:3

Buts: Chaves, 55; Quiñones, 61; Fidalgo, 90+4.

République tchèque: Kovar, Holes, Hranyach, Krejci, Soufal, Sadilek, Cherv, Doudera, Shuls, Vishinskiy, Hlojek.

Mexique: Ranxel, Sanches, Reyes, Montes, Chaves, Mora, Alvares, Romo, Alvarado, Martines, Quiñones.

Avertissement: Alvares, 64.

L'Afrique du Sud a battu la Corée du Sud sur le score minimal lors d'un match décisif. Ainsi, l'Afrique du Sud a ravi la deuxième place à son adversaire asiatique et a décroché son ticket pour les barrages.

Le destin du match a été scellé par l'unique but marqué en seconde période. À la 63e minute, Maseko a trouvé le chemin des filets, offrant une victoire cruciale et la deuxième place du groupe à l'Afrique du Sud.

Afrique du Sud — Corée du Sud — 1:0

But: Maseko, 63.

Afrique du Sud: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appolis, Makgopa.

Corée du Sud: Seong Gyu, G. Lee, Min Jaye, H. Lee, Seol, Paik, In Beom, T. Lee, Kang In, Hi Chan, Hyong Gyu.

Avertissements: Modiba, 73; Cho, 79.

Classement final du groupe A :

  1. Mexique — 9 points, 3 victoires, différence de buts 6:0

  2. Afrique du Sud — 4 points, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite, 2:3

  3. Corée du Sud — 3 points, 1 victoire, 2 défaites, 2:3

  4. République tchèque — 1 point, 1 nul, 2 défaites, 2:6

Ainsi, le Mexique et l'Afrique du Sud se qualifient pour les barrages. Pour la Corée du Sud et la République tchèque, l'aventure s'arrête à la phase de groupes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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