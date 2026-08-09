Le Boeing 777F établit un record de distance sans escale

Un record absolu de distance pour un vol commercial de fret a été établi dans l’histoire de l’aviation. Selon Ixbt.com, le Boeing 777F de National Airlines a effectué avec succès un vol sans escale de Prestwick, au Sri Lanka, jusqu’à Melbourne, en Australie. Ce vol transcontinental ouvre une nouvelle page dans l’industrie aéronautique et démontre clairement l’immense potentiel technique des avions modernes. Ixbt.com rapporte que le vol

Selon les informations disponibles, l’appareil a parcouru en 19 heures et 23 minutes la distance de 16 986 kilomètres, soit 9 172 milles nautiques, en suivant la trajectoire la plus courte entre les deux aéroports. Ce chiffre dépasse d’environ 98 kilomètres celui du récent vol d’essai de l’Airbus A350-1000ULR entre Toulouse et Melbourne. Toutefois, la principale particularité de ce vol est qu’il ne s’agissait ni d’un essai ni d’une mission de certification, mais d’un véritable vol commercial de fret direct.

Charge minimale et carburant maximal

Bien qu’un record de distance ait été établi, le volume de fret à bord de l’avion était très symbolique. Selon les premières informations, le Boeing 777F n’a emporté qu’une seule palette chargée de pièces détachées pour un moteur General Electric GEnx. Ces pièces étaient nécessaires à la réparation du Boeing 787-8 de la compagnie aérienne Jetstar, immobilisé à Melbourne.

Les experts soulignent que le poids minimal de la cargaison a permis à l’avion d’embarquer une réserve de carburant maximale et de parcourir une distance aussi longue sans escale. En revanche, aucun record absolu de durée de vol n’a été battu. La première place revient toujours à Qantas : en 2019, son Boeing 787-9 avait relié Londres à Sydney en 19 heures et 30 minutes avec 50 passagers.

Nouvelles technologies et perspectives d’avenir

Il convient notamment de souligner que ce vol record a été effectué par un appareil pratiquement neuf. Le vol a été réalisé par un Boeing 777F portant le numéro d’immatriculation N792CA et le numéro de série MSN 70548. L’avion a été achevé en 2026 et livré à National Airlines en mai de la même année. Ainsi, au moment du vol record, il n’était pas exploité depuis plus de trois mois.

Rappelons que le Boeing 777F est la version cargo de la famille 777, spécialement conçue pour les liaisons de fret long-courrier et équipée de deux moteurs GE90. Toutefois, la distance maximale annoncée pour ce type d’appareil dépend directement de la masse de la charge utile. Plus la cargaison est lourde, moins il reste de place et de capacité pour le carburant, ce qui réduit d’autant la distance d’un vol direct.