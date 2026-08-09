Jeremy Jacquet se prépare à faire ses débuts avec Liverpool

L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a confirmé que Jeremy Jacquet, l’une des recrues majeures du mercato estival, fera bientôt ses débuts avec l’équipe. Le défenseur français avait été géré avec prudence pendant la préparation et devrait désormais jouer lors de la prochaine double confrontation contre Como. C’est ce que rapporte Goal.com dans une information.

Selon LFCTV, les supporters des Reds ont dû patienter avant de voir à l’œuvre leur nouveau rempart défensif. Le joueur de 21 ans, dont la valeur peut atteindre 60 millions de livres sterling, avait manqué les premiers matchs de la préparation en raison d’une blessure.

La récupération du défenseur

Arrivé en provenance du club français de Rennes, le joueur n’a pas non plus participé au match disputé dimanche à Anfield contre Monaco, qui s’est soldé par une défaite 3-2. Cette situation avait soulevé plusieurs questions concernant sa condition physique avant la nouvelle saison de Premier League.

La semaine dernière, Jacquet a suivi un programme de rééducation pour un problème à l’épaule et s’est entraîné à l’écart du groupe principal. Toutefois, le staff technique évalue positivement son état, tandis que le personnel médical se montre satisfait de sa récupération.

Les explications de l’entraîneur

Après le match contre Monaco, Andoni Iraola a apporté des précisions sur l’état du défenseur français. Selon lui, le staff avait hésité à faire jouer le joueur, avant de décider de ne prendre aucun risque.

« Concernant Jeremy, nous avons hésité aujourd’hui à l’inscrire ou non sur la feuille de match et avons finalement préféré ne pas le faire jouer. Mais il devrait être pleinement prêt pour la prochaine rencontre », a déclaré Iraola à la télévision du club.

Les problèmes en défense

La prudence de la direction du club s’explique par l’opération de l’épaule subie par Jacquet l’hiver dernier, juste après la conclusion de son transfert. Après avoir bien commencé la préparation, le défenseur a ensuite ressenti une légère gêne et, à la suite de la blessure de Joe Gomez, les médecins de Liverpool ont renforcé son suivi médical.

Cette nouvelle positive arrive à un moment crucial pour les Reds. Lors du match amical contre Monaco, Virgil van Dijk et Ifeanyi Ndukwe étaient les seuls défenseurs centraux de métier disponibles au sein de l’équipe.