Barcelona travaille au transfert de Rodri, des changements sont attendus dans l’équipe

Selon le média sportif, le club catalan Barcelona mène des négociations pour recruter le milieu de terrain de Manchester City, Rodri. Ce transfert pourrait faire entrer le projet de l’équipe dirigée par Hansi Flick dans une nouvelle phase et bouleverser la concurrence au milieu de terrain. Goal.com en a fait état rapporte.

Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs milieux défensifs au monde, Rodri améliorerait non seulement la qualité du jeu sur le terrain, mais apporterait également ses qualités de leader. Cependant, l’arrivée d’une star de ce niveau aurait inévitablement de lourdes conséquences sur l’avenir d’autres joueurs de l’effectif catalan.

Changements dans l’effectif et joueurs en difficulté

Selon la source, l’arrivée de Rodri ne devrait pas affecter des figures majeures comme Gavi et Pedri, mais plusieurs autres joueurs risquent de perdre leur place. Frenkie de Jong, qui poursuit sa convalescence après une blessure, devrait notamment être l’un des plus pénalisés.

Après avoir beaucoup donné pour participer à la Coupe du monde avec l’équipe nationale des Pays-Bas, Frenkie de Jong revient d’une grave blessure au genou. Une fois médicalement autorisé à jouer, il devra toutefois livrer une bataille difficile pour conserver sa place de titulaire, autrefois presque garantie.

L’avenir de Marc Casadó

Marc Casadó est présenté comme la deuxième victime potentielle du transfert de Rodri. L’entraîneur Hansi Flick avait ouvertement déclaré à la fin de la saison dernière qu’il serait préférable que le joueur se trouve une autre équipe. Malgré cela, le jeune milieu de terrain a fait savoir qu’il n’avait pas renoncé à son rêve de réussir au Spotify Camp Nou et qu’il voulait poursuivre le combat.

Si le transfert aboutit, Barcelona connaîtra de profonds changements dans sa politique de recrutement au milieu de terrain. Cela aura inévitablement un impact direct sur la rotation pendant la saison et sur l’avenir de certains joueurs au sein du club.