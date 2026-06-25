Vinicius Junior gagne son pari avec Ancelotti : performance historique pour la star brésilienne

L'attaquant vedette de l'équipe nationale du Brésil, Vinicius Junior, a révélé une anecdote amusante impliquant l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, après son match éclatant lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde. L'attaquant, auteur d'un doublé lors du match contre l'Écosse, a non seulement assuré la victoire de son équipe, mais a également remporté un pari particulier avec son entraîneur. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors de la rencontre disputée au Hard Rock Stadium de Miami, le Brésil a remporté une victoire convaincante contre l'Écosse, se qualifiant pour les phases finales en tant que leader du groupe C. Vinicius Junior, devenu le héros du match, a souligné dans une interview d'après-match que Carlo Ancelotti doutait de sa capacité à marquer de la tête.

Ancelotti et le but « impossible »

Selon Goal.com, un accord personnel existait entre Vinicius et Ancelotti. L'entraîneur avait affirmé que l'attaquant brésilien n'était pas très fort dans les duels aériens et avait qualifié un but de la tête d'« impossible ». Cependant, lors du match contre l'Écosse, Vinicius Junior a marqué de la tête suite à une passe de Bruno Guimaraes.

« Je ne m'inquiète pas des statistiques, l'essentiel est d'être utile à la Seleção. Aujourd'hui, j'ai même marqué de la tête. Je l'avais promis à mon entraîneur, qui pensait que c'était presque impossible et m'avait dit qu'il m'offrirait un cadeau si j'y parvenais. J'attends maintenant mon cadeau », a plaisanté l'avant de 25 ans.

Un résultat historique et l'entrée au panthéon des légendes

Le succès lors de ce match n'est pas seulement une victoire pour Vinicius Junior, mais devient un indicateur historique. Il est devenu le huitième joueur brésilien à réussir l'exploit de marquer dans tous les matchs de la phase de groupes d'une seule édition de la Coupe du Monde. Ainsi, il a égalé la performance des légendes du football brésilien.

Néanmoins, l'attaquant privilégie le succès collectif aux accomplissements personnels. Selon lui, l'objectif principal est désormais de montrer un jeu encore plus fort en phase éliminatoire et de progresser vers le titre. Lors du match contre l'Écosse, les Brésiliens ont profité efficacement des erreurs de la défense adverse, prouvant une fois de plus leur statut de favoris.

Après avoir ouvert le score dès la 7e minute, Vinicius a célébré son deuxième but juste avant la fin de la première période. Bien que le système VAR ait annulé un autre de ses buts pour faute, l'attaquant a atteint son objectif. Désormais, toute la communauté footballistique attend avec curiosité de voir quel cadeau Carlo Ancelotti préparera pour son disciple.