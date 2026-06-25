Neymar revient avec la Seleção : des moments riches en émotions après 981 jours d'absence

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Neymar revient avec la Seleção : des moments riches en émotions après 981 jours d'absence

Neymar, l'attaquant vedette de l'équipe nationale du Brésil, a fait son retour sur le terrain avec la Seleção après une absence de près de trois ans. Le match contre l'Écosse, qui s'est soldé par une victoire 3-0, a été pour le joueur un défi non seulement physique, mais aussi mental. Après une grave blessure contractée en octobre 2023 lors d'un match contre l'Uruguay, Neymar a suivi un long processus de rééducation. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Entré en jeu à la 75e minute au Hard Rock Stadium de Miami, Neymar n'a pu cacher son émotion. Alors que s'achevait cette attente de 981 jours, le footballeur n'a pu retenir ses larmes. Dans une interview accordée à TV Globo, il a avoué que son cœur battait très vite et qu'il avait ressenti une forte nervosité avant d'entrer sur la pelouse.

Une rééducation difficile et un retour tant attendu

La blessure au genou de Neymar (rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque) l'avait privé de son sport favori pendant une longue période. Le joueur a travaillé sans relâche pour retrouver sa place au sein de l'équipe nationale du Brésil dirigée par Carlo Ancelotti. Selon UOL, l'attaquant a suivi un entraînement intensif au cours des 25 derniers jours pour être prêt pour le match.

"Je suis très heureux de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale. Mon état physique est bon, heureusement, tout cela est derrière moi. C'était très difficile d'être à l'écart, mais je n'étais pas totalement inactif. J'ai travaillé dur pour retrouver la forme", a déclaré Neymar après le match. Selon lui, ses larmes sur le terrain étaient l'expression de toutes les émotions accumulées.

Le joueur a souligné que le soutien de sa famille avait été inestimable durant ce parcours difficile. Ses proches étaient présents au stade de Miami, rendant ces moments encore plus précieux pour Neymar. Sa famille a été témoin des difficultés surmontées pour qu'il puisse revenir et participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde.

Le retour de Neymar est d'une importance capitale pour le Brésil. Malgré la présence de Vinicius Junior et d'autres jeunes stars dans l'effectif, l'expérience et le leadership du numéro 10 restent indispensables à l'équipe. La victoire convaincante contre l'Écosse a d'autant plus renforcé le moral du groupe.

Ce retour est un événement majeur non seulement pour le Brésil, mais pour toute la communauté footballistique mondiale. Désormais, tous les regards sont tournés vers la forme sportive de Neymar lors des prochains matchs et sa capacité à mener l'équipe vers de nouvelles victoires. Le joueur a réaffirmé que son objectif principal reste de remporter des tournois majeurs avec la Seleção.

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Nodirbek Razzokov
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