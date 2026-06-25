José Mourinho révèle pourquoi il a été licencié par Tottenham : le secret sur Son et la finale

L'un des entraîneurs les plus célèbres du monde du football, José Mourinho, a révélé les détails de son licenciement surprise du club londonien de Tottenham. Le technicien portugais a été contraint de quitter l'équipe en 2021, à quelques jours seulement de la finale de la EFL Cup. Cette décision avait suscité de nombreuses questions à l'époque et avait été un choc pour l'entraîneur lui-même. C'est ce qu'indique Goal.com dans un article.

S'entretenant avec Adebayo Akinfenwa dans le podcast Beast Mode On, Mourinho a rappelé que le principal malentendu avec la direction de Tottenham concernait les objectifs prioritaires de l'équipe. Selon lui, pour les propriétaires du club, obtenir une qualification pour la Champions League, plus lucrative financièrement, était plus important que de remporter le trophée tant attendu.

Un licenciement surprise avant la finale

Mourinho avait pris la tête de Tottenham en novembre 2019. Sa mission principale était de mettre fin à la longue série sans trophée du club. En avril 2021, Tottenham devait affronter Manchester City en finale de la EFL Cup. Cependant, à seulement quatre jours du match décisif, la direction du club a licencié l'entraîneur.

"Je n'arrivais pas à y croire. À l'époque, Tottenham n'avait aucun trophée. Des stars comme Harry Kane, Heung-min Son et Hugo Lloris n'avaient jamais remporté le moindre titre avec le club. J'étais entièrement concentré sur la finale à Wembley, mais la direction avait d'autres plans", déclare José Mourinho.

Selon l'entraîneur, son licenciement pourrait également avoir été causé par son intention de laisser l'équipe type sur le banc, et notamment Heung-min Son, lors du match contre Southampton avant la finale. Mourinho voulait économiser les forces pour la finale, tandis que la direction craignait de perdre des points dans la course à la Champions League.

Le choix entre intérêts financiers et trophées

Selon Goal.com, finir dans le top 4 de la Premier League était financièrement bien plus avantageux pour les propriétaires de Tottenham. Mourinho, quant à lui, préférait entrer dans l'histoire du club en remportant un trophée. Ce conflit a finalement conduit au départ de l'entraîneur.

En se remémorant cette période, Mourinho a également critiqué l'attitude du club envers ses joueurs. Il a affirmé que des joueurs de haut niveau comme Harry Kane et Heung-min Son méritaient des succès appropriés dans leur carrière, mais que la stratégie du club n'était pas toujours alignée avec ces objectifs.

Finalement, Tottenham a manqué l'opportunité en finale face à Manchester City et n'a pas non plus réussi à décrocher sa place en Champions League cette saison-là. José Mourinho se souvient de cet événement comme l'un des moments les plus incompréhensibles et douloureux de sa carrière.