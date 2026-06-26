Impasse dans les négociations entre Neymar et le FC Cincinnati

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Impasse dans les négociations entre Neymar et le FC Cincinnati

Les négociations de transfert entre la star de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, et le club américain FC Cincinnati se sont brusquement interrompues. Selon les informations, le joueur, mécontent de la lenteur des discussions, a décidé de couper les ponts avec le club américain. Cette situation provoque un grand stir dans le monde du football, car le passage de l'attaquant brésilien en MLS était attendu pour porter l'intérêt pour la ligue à un nouveau niveau. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon The Athletic, le directeur sportif du FC Cincinnati, Chris Albright, et le président Jeff Berding se sont rendus au Brésil en avril dernier pour rencontrer Neymar et son père. Malgré des discussions ayant duré plusieurs mois, le club américain n'a pas formulé d'offre officielle et concrète au joueur de 34 ans. Cette incertitude est considérée comme le facteur principal ayant découragé Neymar et ses représentants.

Conditions financières et absence d'offre

Neymar s'était dit prêt à rejoindre l'équipe de l'Ohio si les conditions financières étaient satisfaisantes. Cependant, la direction du club n'est pas allée au-delà des négociations verbales. En conséquence, l'un des footballeurs les plus talentueux au monde a préféré lier son avenir à d'autres options. Actuellement, son contrat avec le club brésilien de Santos court jusqu'à la fin de l'année.

L'attaquant a disputé 15 matchs avec Santos cette saison, marquant 6 buts et délivrant 4 passes décisives. Sa condition physique et sa forme de jeu, toujours à un haut niveau, attirent l'attention de nombreux grands clubs. Neymar a prouvé son efficacité en marquant 216 buts au cours de sa carrière dans des clubs comme le FC Barcelone et le PSG.

L'intérêt de Neymar pour la MLS reste intact

Bien que l'accord avec le FC Cincinnati n'ait pas abouti, Neymar reste positif quant à l'idée de jouer dans la ligue nord-américaine. Si un projet digne et des garanties financières sont offerts, il pourrait suivre les traces de Lionel Messi aux États-Unis. Cela augmenterait sans aucun doute le potentiel marketing de la MLS.

Parallèlement, Neymar a fait son retour dans l'équipe nationale du Brésil après une longue absence. Lors du match contre l'Écosse, terminé par une victoire 3-0, il a disputé sa 129ème rencontre. L'attaquant, auteur de 79 buts avec la sélection, concentre désormais toute son attention sur les compétitions internationales.

En conclusion, cela pourrait être une occasion manquée pour le FC Cincinnati. Le fait qu'une star du calibre de Neymar devienne agent libre sur le marché des transferts intensifiera la concurrence entre de nombreux clubs, notamment au Moyen-Orient et en Europe. La prochaine destination du joueur s'éclaircira dans les prochains mois.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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