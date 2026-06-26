Les Pays-Bas battent la Tunisie et terminent en tête de leur groupe (vidéo)

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Les Pays-Bas battent la Tunisie et terminent en tête de leur groupe (vidéo)

La 3ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Dans le groupe F, l'équipe nationale des Pays-Bas a battu l'outsider tunisien 3-1, se qualifiant pour les barrages à la première place.

Les Pays-Bas ont commencé le match très activement. À la 3ème minute, Skhiri a marqué contre son camp, donnant l'avantage aux Européens.

Quatre minutes plus tard, Brobbey a inscrit le deuxième but des Pays-Bas. Ainsi, la Tunisie s'est retrouvée dans une situation difficile dès les premières minutes de la rencontre.

À la 54ème minute de la seconde période, Mastouri a réduit le score, redonnant espoir à la Tunisie. Cependant, à la 62ème minute, van Hecke a trouvé le chemin des filets, portant l'avance néerlandaise à deux buts.

Le score n'a plus évolué et les Pays-Bas ont officialisé leur victoire 3-1.

Coupe du Monde 2026. Groupe F, 3ème journée

Tunisie — Pays-Bas — 1:3

Buteurs: Mastouri, 54 — Skhiri, 3 (csc) ; Brobbey, 7 ; van Hecke, 62.

Tunisie: Damen, Valeri, Talbi, Skhiri, Bin Hamida, Abdi, Slimane (Achouri, 68), Gharbi, Khedira (Belhaj, 67), Mejbri, Mastouri.

Pays-Bas: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké, Gravenberch, de Jong, Reijnders (Kluivert, 72), Malen (Sammervill, 72), Gakpo (Lang, 84), Brobbey (Depay, 78).

À l'issue de ce résultat, les Pays-Bas terminent le groupe F à la première place avec 7 points. Le Japon occupe la deuxième place avec 5 points.

La Suède a terminé troisième du groupe avec 4 points et s'est également qualifiée pour les barrages. La Tunisie, battue lors de ses trois rencontres, termine dernière sans aucun point.

Pays-BasTunisieJaponSuède
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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