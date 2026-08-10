CALB améliore considérablement la qualité des batteries pour véhicules électriques

Le grand fabricant chinois de batteries CALB a lancé de vastes réformes techniques internes après les pannes massives de batteries installées dans les véhicules électriques de GAC. Comme l’indique Ixbt.com dans un rapport qui en rend compte.

Le problème a été causé par des défaillances des batteries LFP d’une capacité de 177 A·ch installées dans les véhicules GAC Aion. Au cours de la première moitié de juillet, pas moins de 182 plaintes ont été enregistrées sur les plateformes chinoises de réclamation des consommateurs. Il a été établi que le problème pourrait potentiellement affecter près de 213 000 voitures et que la défaillance s’est produite dans environ 4,7 % des cas.

Nouvelles normes de contrôle qualité

À la suite de cette situation, GAC a prolongé la garantie des batteries à huit ans ou 300 000 kilomètres. De son côté, CALB s’est engagée à fournir gratuitement des diagnostics et des services pour remédier aux défaillances. Le fabricant contrôle désormais strictement les processus technologiques afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

CALB a notamment considérablement renforcé le contrôle de l’épaisseur et de la densité du revêtement des électrodes. Désormais, l’écart de densité surfacique doit impérativement rester dans une limite de ±1,5 %. Cette mesure joue un rôle important dans la stabilité et la sécurité à long terme des batteries.

Audit de la production et des matières premières

Dans le cadre de l’amélioration des processus technologiques, le contrôle de l’humidité et du point de rosée lors du remplissage d’électrolyte a également été renforcé. Alors que les échantillons faisaient auparavant l’objet d’un simple contrôle quotidien par sondage, chaque rouleau produit est désormais analysé séparément.

L’entreprise réalise également un audit complet des stocks de matières premières, d’adhésifs, de matériaux isolants et d’additifs achetés en 2022–2023. Toutes ces mesures contribueront à renforcer les normes de sécurité de l’industrie des véhicules électriques à l’échelle mondiale.