Le Japon fait match nul avec la Suède et s'empare de la deuxième place (video)

La 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Dans le groupe F, les équipes nationales du Japon et de la Suède ont fait match nul 1-1.

En première période, les équipes ont joué avec prudence et aucun but n'a été marqué. Les événements principaux ont eu lieu après la pause.

À la 56e minute, Maeda a donné l'avantage au Japon. Cependant, la domination des Asiatiques n'a pas duré. À la 62e minute, Elanga a marqué le but égalisateur.

Pendant le reste du match, les deux équipes ont tenté de marquer le but de la victoire, mais le score n'a pas changé. Ainsi, le Japon et la Suède ont chacun remporté un point.

Coupe du Monde 2026. Groupe F, 3e journée

Japon — Suède — 1:1

Buteurs: Maeda, 56 — Elanga, 62.

Japon: Suzuki, Seko (Vatanabe, 75), Itakura, Ito, Sugavara, Tanaka, Kamada, Nakamura (Nagatomo, 75), Doan (Ito, 67), Maeda, Ueda.

Suède: Zetterstrom, Lagerbiyelke, Hin, Gulmundsson, Bernhardsson (Svensson, 75), Lindelyof, Ayyari, Straud (Sema, 75), Elanga, Isak, Gyokeresh.

À l'issue de ce résultat, les Pays-Bas terminent le groupe F à la première place avec 7 points. Le Japon s'est classé deuxième avec 5 points.

La Suède a terminé troisième avec 4 points et s'est qualifiée pour les barrages. La Tunisie, battue lors de ses trois matchs, a terminé dernière du groupe.