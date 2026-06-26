CDM 2026 : Matchs décisifs aujourd'hui dans les groupes G, H et I

·6·Sport
CDM 2026 : Matchs décisifs aujourd'hui dans les groupes G, H et I

La 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Aujourd'hui et demain, les derniers matchs des groupes G, H et I auront lieu.

Le programme de la journée commence avec les rencontres du groupe I. Les équipes nationales de Norvège et de France s'affronteront le 26 juin à 23h59. Au même moment, le Sénégal affrontera l'Irak.

Ces matchs auront un impact majeur sur le classement final du groupe I et les qualifications pour les play-offs. En particulier, le choc entre la France et la Norvège est crucial pour la tête du groupe.

Le matin du 27 juin, les matchs décisifs du groupe H se dérouleront. À 05h00, l'Uruguay affrontera l'Espagne. Simultanément, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite s'affronteront également.

Le match entre l'Espagne et l'Uruguay est attendu comme l'un des plus passionnants de la journée. Pour le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite, chaque point est crucial pour maintenir leurs chances de qualification pour les play-offs.

À 08h00, les derniers matchs du groupe G débuteront. L'Égypte affrontera l'Iran, tandis que la Nouvelle-Zélande fera face à la Belgique.

Matchs prévus les 26 et 27 juin :

  • Norvège — France — 23:59

  • Sénégal — Irak — 23:59

  • Uruguay — Espagne — 05:00

  • Cap-Vert — Arabie Saoudite — 05:00

  • Égypte — Iran — 08:00

  • Nouvelle-Zélande — Belgique — 08:00

Il n'y a pas de place pour l'erreur lors de cette troisième journée. Alors que certaines équipes se battent pour la première place, d'autres tentent de se qualifier via la deuxième place ou comme l'un des meilleurs troisièmes.

C'est pourquoi les noms des prochains participants aux play-offs seront connus après les matchs d'aujourd'hui et de demain.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Détails révélés sur la conversation mystérieuse entre Ronaldo et Husanov sur le terrain !Détails révélés sur la conversation mystérieuse entre Ronaldo et Husanov sur le terrain !Aujourd'hui, 10:03Le Japon fait match nul avec la Suède et s'empare de la deuxième place (video)Le Japon fait match nul avec la Suède et s'empare de la deuxième place (video)Aujourd'hui, 09:51La Côte d'Ivoire bat Curaçao et se qualifie pour les 1/16es de finale (vidéo)La Côte d'Ivoire bat Curaçao et se qualifie pour les 1/16es de finale (vidéo)Aujourd'hui, 09:45L'Équateur bat l'Allemagne et se qualifie pour les barrages (vidéo)L'Équateur bat l'Allemagne et se qualifie pour les barrages (vidéo)Aujourd'hui, 09:37Les Pays-Bas battent la Tunisie et terminent en tête de leur groupe (vidéo)Les Pays-Bas battent la Tunisie et terminent en tête de leur groupe (vidéo)Aujourd'hui, 09:30La Turquie bat les États-Unis mais quitte la compétitionLa Turquie bat les États-Unis mais quitte la compétitionAujourd'hui, 09:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev