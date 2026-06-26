CDM 2026 : Matchs décisifs aujourd'hui dans les groupes G, H et I

La 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Aujourd'hui et demain, les derniers matchs des groupes G, H et I auront lieu.

Le programme de la journée commence avec les rencontres du groupe I. Les équipes nationales de Norvège et de France s'affronteront le 26 juin à 23h59. Au même moment, le Sénégal affrontera l'Irak.

Ces matchs auront un impact majeur sur le classement final du groupe I et les qualifications pour les play-offs. En particulier, le choc entre la France et la Norvège est crucial pour la tête du groupe.

Le matin du 27 juin, les matchs décisifs du groupe H se dérouleront. À 05h00, l'Uruguay affrontera l'Espagne. Simultanément, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite s'affronteront également.

Le match entre l'Espagne et l'Uruguay est attendu comme l'un des plus passionnants de la journée. Pour le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite, chaque point est crucial pour maintenir leurs chances de qualification pour les play-offs.

À 08h00, les derniers matchs du groupe G débuteront. L'Égypte affrontera l'Iran, tandis que la Nouvelle-Zélande fera face à la Belgique.

Matchs prévus les 26 et 27 juin :

Norvège — France — 23:59

Sénégal — Irak — 23:59

Uruguay — Espagne — 05:00

Cap-Vert — Arabie Saoudite — 05:00

Égypte — Iran — 08:00

Nouvelle-Zélande — Belgique — 08:00

Il n'y a pas de place pour l'erreur lors de cette troisième journée. Alors que certaines équipes se battent pour la première place, d'autres tentent de se qualifier via la deuxième place ou comme l'un des meilleurs troisièmes.

C'est pourquoi les noms des prochains participants aux play-offs seront connus après les matchs d'aujourd'hui et de demain.