José Mourinho révèle sa défaite la plus amère : le match qu'il aimerait rejouer

José Mourinho, l'un des entraîneurs les plus célèbres et controversés du football mondial, a dressé le bilan de ses succès et échecs tout au long de sa riche carrière. Lors de sa participation au podcast "Beast Mode On", le technicien portugais a répondu avec franchise et surprise à la question de savoir quel match il souhaiterait rejouer. Selon lui, le plus grand regret de sa carrière est la finale de l'Europa League perdue avec l'AS Roma. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors de son passage à la tête de l'AS Roma, Mourinho avait réussi à atteindre deux finales continentales consécutives. En 2022, l'équipe a remporté le trophée en battant le Feyenoord dans la finale de l'UEFA Europa Conference League. Cette victoire était historique pour Mourinho, faisant de lui le premier entraîneur au monde à avoir remporté la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League.

Cependant, un an plus tard, l'AS Roma a affronté le FC Séville en finale de l'Europa League. Ce match est devenu la première grande défaite de Mourinho dans une finale européenne. La rencontre s'est soldée par une victoire du FC Séville aux tirs au but, mais le grief principal de l'entraîneur ne portait pas sur le résultat, mais sur l'arbitrage.

Le conflit lié à Anthony Taylor

Mourinho n'a pas caché son mécontentement persistant concernant les décisions de l'arbitre anglais Anthony Taylor lors de cette finale. Selon Goal.com, l'entraîneur a souligné que s'il avait la possibilité de rejouer ce match, il ne le ferait qu'à une condition : "La finale Roma — Séville. Mais sans Anthony Taylor !". Plusieurs décisions controversées de l'arbitre, notamment sur l'attribution d'un penalty, avaient suscité les critiques acerbes du technicien portugais.

Au cours de l'entretien, Mourinho a désigné le Real Madrid comme le meilleur vestiaire qu'il ait jamais géré. Aujourd'hui, il a la chance de revenir au sein du géant madrilène pour travailler avec des stars telles que Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ayant signé un contrat de trois ans avec le Real Madrid, l'entraîneur ambitionne de ramener le club vers de nouveaux sommets.

De plus, Mourinho a choisi le stade Anfield de Liverpool comme le terrain le plus difficile pour un match à l'extérieur. Selon lui, l'atmosphère de ce stade crée une pression immense pour toute équipe adverse. Malgré cela, l'attention principale de l'entraîneur est désormais tournée vers la conquête de nouveaux titres avec le Real Madrid.

Pour rappel, lors de son premier passage au Real Madrid (2010-2013), José Mourinho avait remporté le championnat d'Espagne et la Coupe du Roi. Désormais, il s'apprête à mettre à profit sa vaste expérience pour atteindre de nouveaux sommets avec les Madrilènes.