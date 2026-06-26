José Mourinho révèle sa défaite la plus amère : le match qu'il aimerait rejouer

·8·Sport
José Mourinho révèle sa défaite la plus amère : le match qu'il aimerait rejouer

José Mourinho, l'un des entraîneurs les plus célèbres et controversés du football mondial, a dressé le bilan de ses succès et échecs tout au long de sa riche carrière. Lors de sa participation au podcast "Beast Mode On", le technicien portugais a répondu avec franchise et surprise à la question de savoir quel match il souhaiterait rejouer. Selon lui, le plus grand regret de sa carrière est la finale de l'Europa League perdue avec l'AS Roma. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors de son passage à la tête de l'AS Roma, Mourinho avait réussi à atteindre deux finales continentales consécutives. En 2022, l'équipe a remporté le trophée en battant le Feyenoord dans la finale de l'UEFA Europa Conference League. Cette victoire était historique pour Mourinho, faisant de lui le premier entraîneur au monde à avoir remporté la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League.

Cependant, un an plus tard, l'AS Roma a affronté le FC Séville en finale de l'Europa League. Ce match est devenu la première grande défaite de Mourinho dans une finale européenne. La rencontre s'est soldée par une victoire du FC Séville aux tirs au but, mais le grief principal de l'entraîneur ne portait pas sur le résultat, mais sur l'arbitrage.

Le conflit lié à Anthony Taylor

Mourinho n'a pas caché son mécontentement persistant concernant les décisions de l'arbitre anglais Anthony Taylor lors de cette finale. Selon Goal.com, l'entraîneur a souligné que s'il avait la possibilité de rejouer ce match, il ne le ferait qu'à une condition : "La finale Roma — Séville. Mais sans Anthony Taylor !". Plusieurs décisions controversées de l'arbitre, notamment sur l'attribution d'un penalty, avaient suscité les critiques acerbes du technicien portugais.

Au cours de l'entretien, Mourinho a désigné le Real Madrid comme le meilleur vestiaire qu'il ait jamais géré. Aujourd'hui, il a la chance de revenir au sein du géant madrilène pour travailler avec des stars telles que Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Ayant signé un contrat de trois ans avec le Real Madrid, l'entraîneur ambitionne de ramener le club vers de nouveaux sommets.

De plus, Mourinho a choisi le stade Anfield de Liverpool comme le terrain le plus difficile pour un match à l'extérieur. Selon lui, l'atmosphère de ce stade crée une pression immense pour toute équipe adverse. Malgré cela, l'attention principale de l'entraîneur est désormais tournée vers la conquête de nouveaux titres avec le Real Madrid.

Pour rappel, lors de son premier passage au Real Madrid (2010-2013), José Mourinho avait remporté le championnat d'Espagne et la Coupe du Roi. Désormais, il s'apprête à mettre à profit sa vaste expérience pour atteindre de nouveaux sommets avec les Madrilènes.

José MourinhoAS RomaReal MadridEuropa LeagueFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Côte d'Ivoire se qualifie pour les phases finales de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoireLa Côte d'Ivoire se qualifie pour les phases finales de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoireAujourd'hui, 11:55La Turquie bat les États-Unis mais quitte la compétitionLa Turquie bat les États-Unis mais quitte la compétitionAujourd'hui, 11:30Détails révélés sur la conversation mystérieuse entre Ronaldo et Husanov sur le terrain !Détails révélés sur la conversation mystérieuse entre Ronaldo et Husanov sur le terrain !Aujourd'hui, 11:29Eldor Shomurodov pourrait-il rejoindre Fenerbahce ?Eldor Shomurodov pourrait-il rejoindre Fenerbahce ?Aujourd'hui, 11:11Mourinho révèle la raison principale de son retour au Real MadridMourinho révèle la raison principale de son retour au Real MadridAujourd'hui, 11:05Sélectionneur de la RD Congo : « Nous devons prendre des risques face à l'Ouzbékistan »Sélectionneur de la RD Congo : « Nous devons prendre des risques face à l'Ouzbékistan »Aujourd'hui, 10:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev