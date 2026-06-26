La Côte d'Ivoire se qualifie pour les phases finales de la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire

L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a franchi l'un des plus grands obstacles de son histoire. Lors du match disputé à Philadelphie, aux États-Unis, les « Éléphants » ont battu Curaçao 2-0, réussissant ainsi pour la première fois de leur histoire à sortir de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Ce résultat marque un véritable tournant historique pour les représentants de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Devenu le héros de la rencontre en inscrivant un doublé, Nicolas Pepe a assuré la qualification de sa sélection pour les 1/16es de finale. L'ailier, autrefois critiqué pour ses performances décevantes sous les couleurs d'Arsenal, a montré ses meilleures qualités cette fois-ci. Il a ouvert le score à la 7e minute en profitant d'une confusion dans la défense adverse, avant de viser précisément la lucarne d'une puissante frappe du pied gauche à la 65e minute, dans son style habituel.

Un exploit que les générations légendaires n'avaient pas réussi

Selon Goal.com, cette victoire est d'une importance capitale pour le football ivoirien. En effet, la « génération dorée » composée de joueurs légendaires tels que Didier Drogba et Yaya Touré n'avait jamais réussi à sortir de la phase de groupes lors des Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014. L'effectif actuel a atteint un objectif que les équipes étoilées précédentes n'avaient pas pu réaliser.

Pour Nicolas Pepe, ce match fait office de véritable réhabilitation. Il y a seulement sept mois, il était absent de la liste pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, grâce à ses performances efficaces au Villarreal en Espagne, il a regagné la confiance du sélectionneur Emerse Fae et est devenu un véritable leader de l'équipe.

Ayant terminé la phase de groupes à la deuxième place avec 6 points, la Côte d'Ivoire se prépare désormais pour les matchs décisifs des phases finales. Dans une interview après le match, l'entraîneur Emerse Fae a souligné que l'ambiance interne de l'équipe était excellente et que, bien que les joueurs soient en compétition les uns avec les autres, ils conservent une grande solidarité.

L'humeur de l'entraîneur et de l'équipe

« Je demande aux supporters de célébrer cette victoire historique. Notre groupe grandit ; bien que ce soit la première Coupe du Monde pour beaucoup, l'équipe est soudée. Même les joueurs qui se battent pour un même poste entretiennent des relations amicales », déclare Fae.

Bien que l'équipe nationale de Curaçao ait fait preuve d'un grand enthousiasme durant le match, elle est restée inférieure en termes de technique. Ils n'ont pu cadrer que deux tirs durant toute la rencontre. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a su concrétiser ses occasions pour s'imposer.

Ce succès est un signal important non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour tout le football africain. Le prochain adversaire de l'équipe en phase éliminatoire ainsi que la date du match seront connus prochainement. Les supporters espèrent que l'équipe, menée par Nicolas Pepe, ira encore plus loin dans le tournoi.