19 équipes qualifiées pour les play-offs et les premiers chocs dévoilés

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19 équipes qualifiées pour les play-offs et les premiers chocs dévoilés

Le drame et la passion atteignent leur apogée à la Coupe du Monde ! Actuellement, les matchs décisifs et intenses de la 3ème journée de la phase de groupes battent leur plein. Pour les supporters, le moment le plus attendu est arrivé : le processus de qualification pour les play-offs a commencé.

D'après les résultats des derniers matchs, le nombre d'équipes nationales chanceuses qualifiées pour les 1/16èmes de finale de la Coupe du Monde est monté à 19 équipes !

Le top 19 qualifié pour les play-offs

La liste des équipes nationales ayant réglé leur sort pour l'étape suivante avant l'heure, offrant ainsi la tranquillité à leurs supporters, est déjà impressionnante. Elle comprend aussi bien des géants que des surprises du tournoi :

  • D'Amérique : Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, USA, Mexico, Canada.

  • D'Europe : Germany, France, Netherlands, Sweden, Norway, Switzerland, Bosnia.

  • D'Asie et d'Océanie : Japan, Australia.

  • D'Afrique : Morocco, South Africa, Ivory Coast.

Chocs enflammés : Les premières affiches sont prêtes !

Une fois les positions dans les groupes définies, les premières affiches sensationnelles des play-offs se sont déjà formées. Ces confrontations promettent aux passionnés de football un véritable combat et un football de qualité :

AFFICHES

Aperçu du match

South Africa — Canada

Deux continents différents, deux styles qui s'affrontent. Un combat entre force physique et rapidité !

Netherlands — Morocco

Un véritable « blockbuster » ! La défense organisée du Maroc pourra-t-elle résister aux attaques des « Oranje » ?

USA — Bosnia

Un duel sans concession entre les hôtes et une équipe européenne de caractère.

Brazil — Japan

Le combat entre la « Samba » et les « Samouraïs » ! La discipline de fer du Japon face aux magiciens du Brazil.

Le tournoi continue de produire des résultats inattendus et de nouveaux noms. Après les derniers matchs de la 3ème journée, le tableau des play-offs sera complet et des confrontations encore plus effrayantes nous attendent ! Les matchs de qualification sont derrière nous, désormais il n'y a plus de place pour l'erreur — la véritable Coupe du Monde commence !

ArgentineBrésilPays-BasMarocJapon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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