Le Real Madrid prêt à proposer deux joueurs pour Enzo Fernández

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Le Real Madrid prêt à proposer deux joueurs pour Enzo Fernández

Le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández, est devenu l'une des cibles prioritaires du Real Madrid, selon des informations de Defensa Central.

D'après la source, le président du « club royal », Florentino Pérez, étudie sérieusement les possibilités d'attirer le footballeur argentin de 25 ans à Madrid.

Il a été rapporté que le Real est prêt à proposer deux de ses joueurs à Chelsea pour le transfert de Fernández. Les Madrilènes pourraient céder le latéral Alvaro Carreras et le milieu Eduardo Camavinga au club londonien dans le cadre de l'accord.

Enzo Fernández est l'un des joueurs clés du milieu de terrain de Chelsea. Par conséquent, son transfert ne devrait pas être simple.

La valeur marchande du joueur argentin est estimée à 90 millions d'euros. Son contrat actuel avec les « Blues » court jusqu'à la fin du mois de juin 2032.

La question principale est maintenant de savoir si Chelsea examinera l'offre potentielle incluant Carreras et Camavinga ou s'ils préféreront conserver Enzo Fernández.

Real MadridChelseaEnzo FernandezFlorentino Perez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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