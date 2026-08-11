En Pologne, trois hommes sauvent une fillette tombant du 5e étage

À Łomża, en Pologne, trois hommes ont sauvé la vie d’une fillette de 4 ans qui risquait de tomber du balcon du 5e étage.

Pendant l’incident, des voisins ont aperçu la fillette suspendue au bord du balcon du 5e étage d’un immeuble. Sans attendre l’arrivée des secours, les hommes sont immédiatement descendus et ont pris les mesures nécessaires pour la rattraper.

L’incident a également été filmé par une caméra de surveillance. Les images montrent les trois hommes étendant une couverture au pied de l’immeuble et réussissant à rattraper la fillette lorsqu’elle est tombée.

Grâce à leur réaction rapide et courageuse, la fillette a échappé à de graves blessures. Selon la police, l’intervention rapide des hommes lui a sauvé la vie.