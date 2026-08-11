Arsenal fixe le prix exact de Myles Lewis-Skelly

Le club londonien d’Arsenal s’est dit prêt à vendre son jeune produit de formation, Myles Lewis-Skelly, lors du mercato estival. Selon The Guardian, le club du nord de Londres a fixé un prix précis pour ce talent afin de préserver son équilibre financier après ses dernières recrues majeures et l’a proposé à ses rivaux de Premier League, Manchester United et Chelsea. Goal.com le rapporte .

Le jeune milieu de terrain, sacré champion la saison dernière sous les ordres de Mikel Arteta, avait signé un nouveau contrat de cinq ans l’été dernier. Toutefois, l’arrivée de Bruno Guimarães en provenance de Newcastle pour 75 millions de livres sterling a fortement accru la concurrence au sein de l’équipe. Le club serait donc prêt à vendre Myles Lewis-Skelly pour environ 45 millions de livres sterling, une somme qui contribuerait à couvrir les dépenses de transfert.

La situation de Myles Lewis-Skelly sur le marché des transferts

Le joueur a clairement démontré sa polyvalence et sa détermination la saison dernière. Alors qu’il évoluait au poste d’arrière gauche pendant la blessure de Riccardo Calafiori, il a ensuite retrouvé son poste de prédilection au milieu de terrain après la baisse de forme de Martin Zubimendi. Avec 36 apparitions au total durant la saison, le jeune joueur a attiré l’attention de nombreux grands clubs.

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, souhaite recruter un arrière gauche en tenant compte de la fragilité de Luke Shaw face aux blessures. Même si le club a recruté Youri Tielemans et Andrey Santos cet été, le prix de 45 millions de livres sterling ne constituerait pas un problème financier pour Manchester United. Le défenseur de Newcastle Lewis Hall figure également sur la liste des cibles des Red Devils, mais Newcastle n’a pas l’intention de le vendre.

Les autres évolutions du marché des transferts

Newcastle a perdu plusieurs de ses cadres lors du mercato estival. Bruno Guimarães, ainsi que Sandro Tonali, parti à Tottenham, et Anthony Gordon, transféré à Barcelone, ont notamment quitté le club. Le nouvel entraîneur, Matthias Jaissle, s’oppose fermement au départ de Lewis Hall. C’est pourquoi la piste Myles Lewis-Skelly est considérée comme une solution beaucoup plus réaliste et pratique pour Manchester United.

Chelsea a également été informé de la situation du joueur sur le marché des transferts. L’approche professionnelle de Myles Lewis-Skelly et sa mobilité sur le terrain ont particulièrement impressionné Michael Carrick. Malgré un contrat actuel courant jusqu’en 2030, Arsenal serait prêt à conclure ce transfert afin d’assurer sa stabilité financière.