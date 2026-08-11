Vinícius Júnior s’était intéressé au projet d’Arsenal

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Vinícius Júnior s’était intéressé au projet d’Arsenal

L’un des transferts les plus retentissants de l’histoire de la Premier League a failli se concrétiser. Arsenal était tout proche de recruter la star brésilienne Vinícius Júnior, mais l’attaquant a finalement préféré prolonger son contrat avec le Real Madrid. Selon The Athletic, l’attaquant s’était réellement intéressé au projet du club londonien dirigé par Mikel Arteta, et des négociations sérieuses avaient été menées avant le transfert. Selon Goal.com, qui en informe.

Les négociations avec le Real Madrid auraient presque stagné pendant 18 mois, période durant laquelle Arsenal s’était imposé comme le principal prétendant. La direction du club et l’entraîneur Mikel Arteta soutenaient personnellement le projet et avaient proposé au Brésilien de devenir la principale force offensive de l’équipe. Les Londoniens auraient même été prêts à bouleverser leur grille salariale, tandis que leur offre financière devait rivaliser avec celle du club madrilène.

La crise au Real Madrid et le facteur Xabi Alonso

Alors que l’avenir de Vinícius au Real Madrid restait incertain, des tensions étaient apparues entre la direction du club et le joueur. La nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur en mai 2025 a encore compliqué la situation. Il aurait été incapable de trouver un terrain d’entente avec l’attaquant brésilien, qui aurait clairement indiqué au président Florentino Pérez qu’il ne souhaitait pas prolonger si le technicien restait en place.

Les désaccords financiers entre les deux parties constituaient également l’un des principaux obstacles. Vinícius réclamait une rémunération annuelle de près de 30 millions d’euros, comprenant son salaire de base, des bonus et une prime de prolongation record, jamais accordée à un joueur dans l’histoire du club. Le fait que son contrat expire en juin 2027 avait sérieusement inquiété le Real Madrid.

José Mourinho a provoqué le changement

La nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur durant l’été a radicalement changé la situation et ouvert la voie au maintien du joueur à Madrid. Malgré leurs désaccords initiaux, le technicien et l’attaquant ont finalement réussi à trouver un terrain d’entente. Ainsi, malgré les efforts déterminés d’Arsenal, Vinícius a préféré rester fidèle au projet du Real Madrid.

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Jahongir Tursunov
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