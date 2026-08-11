Manchester City envisage Alexis Mac Allister pour remplacer Rodri

Le champion en titre de la Premier League, Manchester City, a commencé à renforcer son effectif alors qu’il risque de perdre Rodri, pièce maîtresse de son milieu de terrain. Selon talkSPORT, les Citizens ont inscrit le milieu de Liverpool Alexis Mac Allister sur leur liste restreinte pour remplacer l’Espagnol. Goal.com rapporte .

Selon les dernières informations, Rodri serait proche de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, en Catalogne, et les négociations concernant son transfert seraient entrées dans leur phase finale. Une offre d’environ 55 millions de livres sterling pour le champion du monde devrait être officialisée dans les prochains jours.

Les mouvements sur le marché des transferts

Malgré le départ de Rodri, qui représenterait une lourde perte pour Manchester City, la direction du club est active lors du mercato estival. L’équipe a déjà recruté Elliot Anderson pour 116 millions de livres sterling. Elle a également trouvé un accord avec le prometteur milieu de terrain Ayyoub Bouaddi, qui évolue au Lille OSC, sur les conditions de son contrat.

Le staff technique estime toutefois qu’un joueur confirmé, doté d’une expérience en Premier League, est indispensable au cœur du jeu. C’est pourquoi la candidature d’Alexis Mac Allister, l’un des leaders de Liverpool, est sérieusement étudiée en interne.

La situation et le contrat de Mac Allister

Il reste deux ans au contrat actuel du joueur argentin à Anfield. Arrivé à Liverpool en provenance de Brighton en 2023, le milieu de terrain est devenu un titulaire régulier de l’équipe dirigée par Arne Slot. Malgré une saison difficile pour le club, ses performances de haut niveau et sa polyvalence tactique sont très appréciées.

Alexis Mac Allister a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’équipe nationale d’Argentine et obtenu d’importants résultats avec Liverpool lors de la saison 2024/25. Pour Manchester City, il est considéré comme un candidat immédiatement opérationnel, capable de s’adapter rapidement aux exigences de la Premier League.

L’avis des experts

Selon l’expert du marché des transferts Ben Jacobs, il ne s’agit pour l’instant que d’un processus de sélection de candidats figurant sur une liste restreinte. « Je sais que le nom d’Alexis Mac Allister a été évoqué lors de discussions internes, mais il n’y a encore eu aucun contact ni aucune négociation officielle avec Liverpool », a expliqué Jacobs à talkSPORT.