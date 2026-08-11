Lewis Hall veut rejoindre Manchester United malgré l’opposition de Newcastle

Les mouvements s’intensifient sur le marché des transferts à l’approche de la prochaine saison de Premier League anglaise. Le défenseur de Newcastle United, Lewis Hall, reste déterminé à poursuivre sa carrière à Manchester United et cherche à rejoindre Old Trafford lors du mercato estival, malgré la position ferme de son club. Selon The Sun, le talentueux joueur de 21 ans estime que ce transfert serait l’étape la plus importante de sa carrière. C’est ce que rapporte Goal.com .

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a commencé à renforcer son effectif en vue d’un retour en Ligue des champions la saison prochaine. Le technicien considère Lewis Hall comme le remplaçant idéal à long terme de Luke Shaw, dont le contrat expire l’année prochaine. Même si Shaw a disputé les 38 rencontres de Premier League la saison passée et livré de brillantes performances, les Red Devils s’inquiètent de sa charge de travail avec un calendrier plus dense.

La position ferme de Newcastle United

Cependant, la direction de Newcastle a catégoriquement rejeté la première offre de Manchester United et annoncé que le joueur ne serait vendu à aucun prix. Après avoir cédé cet été plusieurs cadres, comme Anthony Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimarães, pour un total de 244 millions de livres sterling, les Magpies ne veulent pas perdre un autre joueur important. Le contrat actuel entre le club et le joueur court jusqu’en 2029, ce qui confère à Newcastle un avantage dans les négociations.

Il est toutefois rapporté que certains cadres du club sont sérieusement préoccupés par l’orientation du projet et son développement futur. Newcastle, qui n’a terminé la saison dernière qu’à la 12e place de Premier League et ne s’est pas qualifié pour les compétitions européennes, fait également douter Lewis Hall de l’avenir du projet. Ce sont précisément ces facteurs qui l’incitent à accueillir favorablement l’offre de Manchester United.

Objectifs internationaux et mécontentement

Le joueur souhaitant concrétiser ce transfert a également de solides raisons personnelles d’être mécontent. Hall aurait été profondément déçu par la politique de rotation de son ancien entraîneur, Eddie Howe, la saison dernière. Il estime ne pas avoir eu suffisamment d’occasions de se montrer au sélectionneur anglais Thomas Tuchel, ce qui lui aurait coûté sa place à la dernière Coupe du monde. Il vise désormais un temps de jeu régulier afin de recevoir de nouvelles convocations.

Pour l’instant, Newcastle n’a pas l’intention de laisser partir le joueur et sait parfaitement que son retour réussi en équipe nationale a encore accru sa valeur marchande. Toutefois, la détermination de Hall à rejoindre Old Trafford laisse présager une intensification de la situation jusqu’aux derniers jours du mercato estival.