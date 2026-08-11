FlightAware poursuit Kalshi pour ses prévisions de vols aux États-Unis

FlightAware, célèbre entreprise qui suit les vols en temps réel, a intenté une action en justice contre la plateforme de marchés prédictifs Kalshi. Selon TechCrunch, cette action fait suite au lancement par Kalshi de paris non autorisés sur l’annulation de vols dans des aéroports américains ou de vols commerciaux en général. Techcrunch.com rapporte cette information.

Il s’avère que Kalshi a lancé il y a environ un mois des marchés prédictifs permettant aux utilisateurs de parier sur le nombre de vols qui seraient annulés aux États-Unis. Selon FlightAware, la plateforme a utilisé sans autorisation les données et la marque de l’entreprise et a continué à afficher ces données malgré la demande de retrait formulée par FlightAware.

La plainte affirme que Kalshi n’a jamais averti ses utilisateurs qu’elle s’appuyait précisément sur les données de FlightAware pour déterminer les résultats de ses marchés de paris. La direction de FlightAware n’aurait découvert l’existence de ces marchés de paris qu’après que les médias ont commencé à en parler.

Marchés prédictifs et menaces pour la sécurité

Des plateformes comme Kalshi et Polymarket permettent aux utilisateurs de parier sur divers événements futurs, des résultats d’élections politiques au nombre d’albums qu’un musicien vendra en une semaine. Toutefois, ces marchés ont déjà montré qu’ils pouvaient être fortement manipulés par les participants, malgré l’interdiction des délits d’initié dans leurs règles.

Par exemple, un utilisateur de Polymarket avait auparavant misé de manière suspecte 32 000 dollars sur la destitution du président vénézuélien Nicolás Maduro avant la fin janvier. Quelques heures plus tard, après la capture de Maduro par l’armée américaine, il avait remporté 400 000 dollars. Il est également rapporté qu’un souffleur de la Maison-Blanche aurait gagné plus de 100 000 dollars sur Kalshi en utilisant des informations confidentielles sur les discours présidentiels.

FlightAware craint que de tels paris puissent être détournés pour influencer également les vols. Selon l’entreprise, cette situation pourrait représenter une grave menace pour la sécurité des passagers ordinaires et du personnel aéroportuaire.

À ce stade, FlightAware demande la tenue d’un procès devant jury, mais la plainte ne précise pas le montant des dommages réclamés. Kalshi n’a pas encore officiellement répondu aux demandes de commentaires de TechCrunch.