Kyoto Fusioneering commence à créer un nouvel équipement pour les centrales de fusion nucléaire

Dans le domaine de l’énergie de fusion, l’attention se porte généralement sur les réacteurs eux-mêmes, qui produisent une puissance considérable. Toutefois, selon ixbt.com et TechCrunch, ces réacteurs ne peuvent pas fonctionner longtemps sans les équipements auxiliaires nécessaires, dont la construction représente elle-même un coût colossal. C’est pourquoi de nombreuses start-up préfèrent confier le reste de leur infrastructure à des fournisseurs spécialisés. Techcrunch.com rapporte .

Parmi les dizaines d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement émergente de la fusion, la société japonaise Kyoto Fusioneering compte parmi les spécialistes les plus importants. Selon FusionX, l’entreprise a déjà réussi à lever 121 millions de dollars. Elle a désormais obtenu des subventions du département de l’Énergie des États-Unis et du laboratoire national d’Oak Ridge (ORNL), dans le Tennessee, pour construire un prototype de dispositif de production de combustible.

Parallèlement à cette annonce, Kyoto Fusioneering a déclaré qu’elle transférerait son siège américain à Oak Ridge. Cette décision confirme que la start-up est devenue un acteur important du secteur. Selon une récente enquête de la Fusion Industry Association, plus de la moitié des start-up de la fusion ont indiqué qu’elles prévoyaient de collaborer avec des fournisseurs externes comme Kyoto Fusioneering pour les technologies du cycle du combustible.

Le dispositif Unity-3 et son importance

Le futur dispositif Unity-3 de Kyoto Fusioneering est développé en collaboration avec l’ORNL. Il testera une technologie appelée « breeding blanket » (couverture productrice de combustible). Ces couvertures récupèrent l’énergie du réacteur à fusion tout en générant un nouveau combustible de fusion. Dans l’une de ces conceptions, du lithium liquide est utilisé pour absorber à la fois la chaleur et les neutrons.

Lorsque les atomes de lithium présents dans la couverture sont bombardés par des neutrons, ils se transforment en hélium et en tritium, un isotope de l’hydrogène qui constitue un combustible essentiel pour de nombreuses conceptions de réacteurs. Le tritium est ensuite extrait de la couverture et envoyé vers le réacteur, tandis que la chaleur est récupérée pour produire de l’électricité. Tout cela nécessite des matériaux résistants à la chaleur, des pompes spéciales et d’autres équipements spécialisés.

Les futures collaborations et perspectives

Kyoto Fusioneering ne se limite pas aux couvertures et développe également des systèmes pour chauffer le combustible de fusion afin de le transformer en plasma, retraiter le combustible non brûlé présent dans les gaz résiduels et récupérer la chaleur pour produire de l’électricité. Le dispositif Unity-3 testera le fonctionnement non seulement du lithium liquide, mais aussi d’autres types de matériaux de couverture.

Le nouveau dispositif permettra aux chercheurs et aux start-up de valider en pratique des données jusqu’ici obtenues principalement grâce à des modèles informatiques. Des start-up de la fusion comme Realta Fusion, Thea Energy, Type One Energy et Xcimer Energy utiliseront notamment les résultats des expériences menées avec Unity-3 pour concevoir leurs réacteurs.