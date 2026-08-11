Un nouvel entraîneur à Metallurg : qui a remplacé Mo‘minjonov ?

La direction du club Metallurg de Bekobod a annoncé la nomination d’un nouvel entraîneur principal après la démission d’Ilhom Mo‘minjonov. L’équipe sera désormais dirigée par Ilyos Qurbonov, un technicien expérimenté qui contribue depuis de nombreuses années au développement du football à Bekobod.

Le service de presse du club de Bekobod l’a officiellement annoncé.

Un visage connu pour remplacer Ilhom Mo‘minjonov

Rappelons qu’après des pertes de points inattendues lors de la première phase et un match nul contre Yaypan lors de la 14e journée, l’entraîneur principal Ilhom Mo‘minjonov avait démissionné de son propre chef. Après avoir accepté cette démission, la direction du club a choisi Ilyos Qurbonov, qui connaît parfaitement le système du club, plutôt que de recruter un technicien extérieur.

Jusqu’à présent, Ilyos Qurbonov travaillait efficacement au sein du staff technique de l’équipe.

Ilyos Qurbonov, un véritable serviteur de Metallurg

Le nouvel entraîneur principal n’est absolument pas un inconnu pour le football et les supporters de Bekobod. Sa riche expérience comme joueur de Metallurg et entraîneur comprend les étapes importantes suivantes :

Sa carrière de joueur au club : Pendant de nombreuses années, Ilyos Qurbonov a défendu les couleurs de Metallurg sur le terrain et a été l’un des leaders de l’équipe ;

Des épreuves difficiles et l’année 2023 : En 2023, il a assumé des responsabilités importantes au sein de l’équipe en tant qu’entraîneur adjoint principal ;

Le courage en Super League (2024) : Lors de la saison 2024, alors que Metallurg traversait une situation difficile au classement, Qurbonov a directement contribué au maintien de l’équipe en Super League ;

Expérience internationale : Le technicien a également réussi à travailler comme entraîneur principal du prestigieux club tadjik Istaravshan.

De nouveaux objectifs et défis pour l’équipe

La direction du club estime que la riche expérience d’Ilyos Qurbonov, sa connaissance de l’environnement interne de l’équipe et des qualités des joueurs seront des facteurs essentiels pour redresser la position de Metallurg au classement et atteindre les objectifs fixés.

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