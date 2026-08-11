De nouveaux câbles en plastique créés pour l’infrastructure de l’intelligence artificielle

Alors que la vitesse de transmission des données et la consommation d’énergie deviennent des enjeux majeurs dans le développement de l’intelligence artificielle et des réseaux neuronaux, la société américaine Point2 Technology a levé 136 millions de dollars pour commercialiser un nouveau type de câbles, selon ixbt.com. Le tour de financement de série B était dirigé par le fonds LB Investment, avec la participation de grands acteurs technologiques et fabricants de puces tels qu’Arm, Bosch Ventures, NVIDIA, Molex et Maverick Silicon. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les experts, les connexions filaires à l’intérieur des racks de serveurs des centres de données modernes deviennent un obstacle majeur au développement des systèmes de calcul. À mesure que les systèmes d’intelligence artificielle se développent et que la bande passante atteint des vitesses de plusieurs térabits, les communications entre processeurs et entre serveurs prennent une importance décisive.

Avantages de la nouvelle technologie

La plateforme e-Tube développée par Point2 repose sur l’utilisation de signaux radiofréquence transmis par des guides d’ondes en plastique flexibles, au lieu des câbles traditionnels en cuivre ou des câbles à fibre optique. Cette approche permet d’accroître considérablement les capacités des centres de données.

Selon ses caractéristiques techniques, la solution de Point2 offre, à coût égal, une distance de transmission 10 fois supérieure à celle des câbles en cuivre. Elle réduit également de 5 fois le poids des connexions et de 2 fois le volume des câbles.

Comparaison avec les fibres optiques

Par rapport aux lignes de communication optiques, les guides d’ondes en plastique radiofréquence consomment 3 fois moins d’énergie et coûtent 3 fois moins cher. Surtout, ils réduisent de 1000 fois la latence de transmission des données et libèrent l’infrastructure des problèmes liés à la fiabilité des émetteurs laser.

La construction de centres de données destinés aux réseaux neuronaux nécessite des dépenses de plusieurs centaines de milliards de dollars, notamment pour l’achat d’accélérateurs, l’électricité et les systèmes de refroidissement. Dans un contexte de pénurie d’électricité, chaque watt économisé dans les communications entre composants peut être directement consacré aux calculs.

Comme l’a souligné Paul Williamson, vice-président des investissements stratégiques chez Arm, l’infrastructure d’intelligence artificielle nécessite d’améliorer l’ensemble de la pile technologique, des unités de calcul à la mémoire et aux connexions. Les fonds levés accéléreront la commercialisation des câbles radiofréquence actifs Active RF Cable, ainsi que des solutions e-Tube conçues pour une intégration directe dans les chipsets et les racks de serveurs.