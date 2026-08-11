Dans une usine Nissan, l’intelligence artificielle veille à la sécurité des travailleurs

Le géant automobile japonais Nissan déploie des technologies d’intelligence artificielle dans ses usines d’assemblage aux États-Unis afin de rendre les processus de production plus sûrs et plus efficaces. Des caméras spécialisées dotées d’intelligence artificielle ont été installées dans le site de Canton, au Mississippi, pour analyser les mouvements des travailleurs, rapporte ixbt.com. Ixbt.com rapporte que

Le nouveau système surveille avec précision la position des articulations des employés sur la chaîne de production. Il peut détecter rapidement des mouvements potentiellement dangereux, comme une flexion excessive du corps ou le maintien prolongé d’une position inconfortable.

Réduire les risques ergonomiques

Un « cycle d’or » spécifique est défini pour chaque opération. Il comprend la séquence et la durée de référence des mouvements de travail. L’intelligence artificielle compare l’activité réelle de l’employé à ces critères et relève rapidement les écarts.

Si l’algorithme détecte un risque ergonomique, les ingénieurs et la direction peuvent fournir des instructions supplémentaires à l’employé, redistribuer la tâche ou modifier la conception du poste de travail. Cela contribue à améliorer considérablement les conditions de travail.

Rentabilité et réaction des employés

Selon Viktor Taylor, vice-président de Nissan chargé de la production en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, la technologie avait d’abord été évaluée comme un outil destiné à accroître l’efficacité. Par la suite, ses capacités d’analyse de l’ergonomie ont également été pleinement exploitées.

Taylor affirme que cette technologie a permis à l’usine d’économiser près de 34 millions de dollars en réduisant les coûts liés à la santé et à la sécurité des employés. Toutefois, ces données n’ont pas fait l’objet d’un audit indépendant et reposent uniquement sur les évaluations internes de l’entreprise.

Projets futurs

Les représentants de l’entreprise soulignent fermement que les caméras ne sont pas destinées à supprimer des emplois. Les inquiétudes initiales des employés ont été progressivement dissipées après l’intervention des comités de sécurité, qui ont expliqué l’objectif réel de la technologie.

Pour l’instant, le système fonctionne uniquement dans l’usine de Canton, où sont produites la berline Nissan Altima et la camionnette Frontier. Une fois les processus entièrement finalisés sur ce site, l’entreprise envisage de déployer la technologie dans l’usine de Smyrna, au Tennessee, ainsi que dans d’autres sites de production.