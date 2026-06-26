Paddy Pimblett : « Topuria ne sera plus le même, son ego est brisé »

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Paddy Pimblett : « Topuria ne sera plus le même, son ego est brisé »

Le combattant anglais de l'UFC, Paddy Pimblett, a exprimé un avis tranché sur la défaite de l'ancien champion Ilia Topuria face à Justin Gaethje.

Selon Pimblett, Topuria a été confronté pour la première fois de sa carrière à une épreuve psychologique majeure. Jusqu'à présent, il avait toujours dominé ses adversaires et contrôlé ses combats dans l'octogone.

« Avant de perdre contre Justin, Ilia n'a jamais eu besoin de se reconstruire. Topuria a toujours été le "marteau" et n'avait jamais ressenti ce que c'était d'être le "clou" », a déclaré Pimblett.

Le combattant anglais a souligné qu'il avait compris, grâce à sa propre expérience, qu'il était possible de revenir plus fort après une défaite cuisante. Cependant, selon lui, ce processus sera beaucoup plus difficile pour Topuria.

« Après le combat contre Gaethje, j'ai compris que l'on pouvait revenir plus fort et meilleur qu'avant. Mais je pense qu'Ilia ne retrouvera jamais son état initial, car son ego est brisé », a-t-il ajouté.

Pimblett a également rappelé que la confiance en soi de Topuria était excessive.

« Vous vous souvenez, Topuria avait modifié sa bio sur les réseaux sociaux bien avant le combat », a rapporté le média MMA Fighting en citant Pimblett.

Pour rappel, l'affrontement entre Ilia Topuria et Justin Gaethje a eu lieu lors d'un événement UFC organisé à la Maison Blanche. Le combattant américain s'est imposé par arrêt prématuré.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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