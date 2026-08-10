Aptoide revient officiellement sur Google Play aux États-Unis

Aux États-Unis, les boutiques d’applications alternatives et concurrentes pour le système d’exploitation Android ont officiellement commencé à revenir sur la plateforme Google Play. L’entreprise portugaise Aptoide est devenue le premier distributeur à saisir cette opportunité. Ce changement majeur intervient après l’assouplissement de restrictions strictes visant à améliorer la concurrence. Techcrunch.com en rend compte .

Selon ixbt.com, lundi, Aptoide a réintégré sa boutique d’applications spécialisée dans les jeux sur Google Play, après une interruption de plus de dix ans. Les utilisateurs américains peuvent désormais installer directement un marché d’applications Android alternatif depuis la boutique officielle de Google, ce qui constitue une étape importante pour l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché.

Un tournant historique pour la concurrence

Le marché indépendant d’applications Aptoide est l’une des principales plateformes Android en dehors de Google Play. Il sert environ 25 millions d’utilisateurs actifs par mois et comprend plus de 40 000 applications. Bien que les États-Unis aient longtemps été le plus grand marché d’Aptoide, la boutique ne pouvait y être installée sur les appareils que par téléchargement externe (sideloading), ce qui limitait considérablement son potentiel.

Cette situation a changé sous l’effet de décisions judiciaires et de procédures antitrust. La décision du juge fédéral américain James Donato dans l’affaire opposant Epic Games à Google a notamment joué un rôle déterminant. Elle oblige Google à ne pas empêcher l’installation d’applications tierces en dehors de Google Play.

Lancement du Play Catalog Access Program

Depuis le 22 juin de cette année, Google permet aux boutiques d’applications tierces d’accéder à son catalogue via le Play Catalog Access Program. Les concurrents peuvent ainsi utiliser l’infrastructure de Google Play, notamment le catalogue d’applications pouvant être proposé aux utilisateurs, tout en conservant leur statut de boutiques indépendantes.

Rappelons qu’en 2020, Epic Games avait porté plainte contre Google pour des pratiques anticoncurrentielles dans l’écosystème des applications Android. En 2023, un jury avait statué en faveur d’Epic, puis Google avait perdu son appel. L’entreprise avait ensuite annoncé qu’elle réduirait les commissions de Google Play et simplifierait l’installation de boutiques alternatives pour les utilisateurs.