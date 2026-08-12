L’avenir de Rafael Leão et la situation des transferts autour de Milan

L’attaquant de l’AC Milan Rafael Leão a réagi sur les réseaux sociaux aux rumeurs concernant son avenir, affirmant qu’il concentrait toute son attention uniquement sur ses performances sur le terrain. Selon Goal.com, le joueur portugais a souligné qu’il avait confié le droit de défendre ses intérêts exclusivement à sa famille et à ses avocats, insistant fermement sur le fait que personne d’autre n’était autorisé à parler en son nom. Cette déclaration a attiré l’attention du public dans un contexte de malentendus apparus lors du mercato estival. Ce fait a été rapporté par Goal.com .

Il s’est avéré que la direction de Milan avait placé Rafael Leão parmi les joueurs prêts à être vendus. Toutefois, les négociations sur le marché des transferts ont été bloquées en raison de désaccords financiers. Alors que le club réclame au moins 60 millions d’euros pour son joueur, les offres reçues, principalement sous la forme de prêts avec option d’achat, ne dépassent pas 35 à 40 millions d’euros. Cette situation complique également sérieusement la mise en œuvre des futurs plans de recrutement des Rossoneri.

Le rejet de l’option turque

Durant le mercato, des informations ont fait état de l’intérêt de clubs turcs pour le joueur, notamment de Fenerbahçe et de Galatasaray. Malgré cela, ni Milan n’a été satisfait des conditions financières proposées, ni le joueur n’a considéré un transfert à Istanbul comme une étape importante dans sa carrière. Des offres sérieuses de clubs de Premier League ou de La Liga étaient attendues pour Leão, mais aucune proposition de ce type n’est encore arrivée.

Le rôle du joueur dans le système tactique en 3-4-2-1 du nouvel entraîneur reste également incertain. Même s’il est l’un des joueurs les mieux rémunérés et les plus talentueux techniquement de l’équipe, sa place de titulaire ne serait pas garantie, même s’il restait au club. Le fait que le départ de Leão n’ait pas abouti a également bloqué les négociations de Milan pour recruter de nouveaux joueurs.

La réaction des supporters et les défis à venir

À quelques jours de la fermeture du mercato et alors que le début de la saison de Serie A approche, on ignore toujours dans quelle équipe l’attaquant portugais commencera la nouvelle saison. Le fait que le joueur ait semblé s’éloigner du club durant l’été, ainsi que les signes de mécontentement qu’il a montrés, suscite également de nombreuses questions parmi les supporters. Si Leão reste à Milan, il devra tout donner sur le terrain pour regagner la confiance des tribunes.