NEC ouvre une nouvelle division d’intelligence artificielle fonctionnant sans humains

NEC, célèbre fabricant japonais d’équipements électroniques et de télécommunications, a annoncé le lancement d’une nouvelle division reposant entièrement sur l’intelligence artificielle et ne comptant aucun employé humain. Selon ixbt.com, cette initiative innovante devrait constituer une étape importante vers l’automatisation des processus métier et l’amélioration de l’efficacité. Ixbt.com en rend compte.

La nouvelle division d’intelligence artificielle a été intégrée à la structure globale de l’entreprise, aux côtés des ressources humaines et des services juridiques. Sa mission principale consiste à analyser en profondeur les volumes de ventes et à préparer rapidement des recommandations pour organiser plus efficacement les processus métier.

Une hiérarchie à neuf niveaux et des employés numériques

Selon NEC, 17 agents d’intelligence artificielle « travaillent » actuellement au sein de cette division. Chacun possède ses propres responsabilités, tandis que la structure repose sur une hiérarchie clairement définie à quatre niveaux. Parmi les employés numériques figurent notamment un responsable de division, des membres du conseil d’administration, des managers et des exécutants.

Cette division particulière a été lancée à titre expérimental le 1er août de cette année. Au cours de cette courte période, les employés numériques ont démontré leur grande efficacité, parvenant à réduire d’exactement sept fois le temps nécessaire à la préparation des rapports et à la réalisation des analyses.

Contrôle humain et projets futurs

Néanmoins, les représentants de la société japonaise ont souligné que toutes les actions des agents d’intelligence artificielle restent strictement soumises au contrôle humain et que les décisions finales demeurent entre les mains des spécialistes. NEC précise que l’intelligence artificielle n’est pas déployée pour remplacer complètement les employés humains, mais pour accroître leurs capacités et mieux exploiter leur potentiel.

À l’avenir, l’intelligence artificielle devrait prendre en charge l’essentiel des tâches quotidiennes, traditionnelles et répétitives. Les employés pourront ainsi se concentrer sur des missions plus complexes, atypiques et créatives.

Selon les experts, le déploiement de telles technologies revêt une importance particulière au Japon. Alors que le vieillissement de la population entraîne depuis des années une réduction de la main-d’œuvre disponible, l’intelligence artificielle pourrait devenir une solution essentielle pour préserver la stabilité économique.