Tottenham entame des négociations pour le transfert de Folarin Balogun

Le club de Premier League anglaise Tottenham a entamé des négociations officielles pour recruter l’attaquant talentueux de Monaco, Folarin Balogun, afin de renforcer son secteur offensif. Selon L’Équipe, l’équipe londonienne est prête à débourser environ 60 millions d’euros pour l’international américain et prévoit de conclure l’accord avant la fermeture du mercato estival. D’après Goal.com rapporte .

La saison dernière, Folarin Balogun a réalisé des performances régulières avec Monaco. Il a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 19 buts. Ses performances remarquables se sont illustrées non seulement en club, mais aussi sur la scène internationale, notamment lors de ses prestations marquantes à la Coupe du monde. Après avoir commencé à collaborer avec le célèbre agent Jorge Mendes, le joueur avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont Newcastle, mais Tottenham a pris la tête des négociations.

La nécessité de renouveler le secteur offensif

Tottenham cherche à améliorer son jeu sous la direction de l’entraîneur Roberto De Zerbi. L’attaquant principal de l’équipe, Dominic Solanke, peine à répondre aux attentes placées en lui et manque de régularité. La direction du club considère donc le renforcement du secteur offensif comme une priorité. Balogun, qui a également évolué à Arsenal, estime qu’il a encore des choses à accomplir en Premier League après ne pas avoir pleinement démontré son potentiel dans le championnat anglais, et il souhaite vivement y retourner.

La direction de Monaco, de son côté, ne se précipite pas pour laisser partir son leader. Après le match amical contre Getafe, l’entraîneur du club, Filipe Luís, a souligné les qualités uniques du joueur et son importance pour l’équipe. Le contrat actuel entre Monaco et le joueur court jusqu’au 30 juin 2028, ce qui confère au club français un avantage considérable sur le marché des transferts.