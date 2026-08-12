En juillet, la température des océans a battu un record historique

En juillet 2026, la température moyenne de la surface des océans à l’échelle mondiale a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré pour ce mois. Le Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S), rattaché au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, l’a annoncé.

Selon le rapport, juillet 2026 a été le deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Le record absolu appartient à juillet 2023. Le mois dernier, la température moyenne mondiale de la surface des terres s’est établie à 16,9 degrés, soit 0,67 degré de plus que la moyenne de juillet sur la période 1991-2020.

Une chaleur anormale a également été observée en Europe. La température moyenne de la surface des terres sur le continent a atteint 20,49 degrés. En Europe occidentale notamment, la chaleur et la sécheresse se sont intensifiées, provoquant d’importants incendies de forêt en Espagne et en France.

La température moyenne de la surface des océans s’est établie à 20,96 degrés, dépassant le précédent record enregistré en 2023. Les spécialistes s’attendent à ce que le phénomène El Niño renforce encore son influence sur la température mondiale des océans dans les prochains mois.