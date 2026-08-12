Le FBI met en garde contre le piratage des comptes de réseaux sociaux

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Le FBI met en garde contre le piratage des comptes de réseaux sociaux

Le Bureau fédéral d’enquête américain a publié une grave mise en garde: des cybercriminels accèdent illégalement aux pages personnelles d’adultes et d’enfants sur les réseaux sociaux et volent leurs photos et vidéos intimes. Selon les informations diffusées par TechCrunch, les escrocs utilisent principalement des techniques d’ingénierie sociale pour piéger les utilisateurs et les faire chanter avec les contenus obtenus. Cette information est rapportée par Techcrunch.com .

Les experts soulignent que, même si ce type de crime existe depuis des années, la mise en garde publique du Bureau fédéral d’enquête montre une forte hausse de ces infractions. Selon Rachel Tobac, directrice générale de l’entreprise de sécurité SocialProof Security, les attaques ciblent souvent de jeunes garçons et sont devenues un problème de santé publique moderne. La pression psychologique subie par les victimes peut parfois les conduire au suicide, ce qui suscite de vives inquiétudes.

Principales méthodes utilisées par les cybercriminels

Les attaquants utilisent diverses techniques de tromperie sophistiquées pour gagner la confiance des utilisateurs et obtenir leurs données personnelles. Selon le communiqué du Bureau fédéral d’enquête, les criminels s’appuient principalement sur les méthodes suivantes:

  • Lancer des attaques par force brute contre des comptes en utilisant des mots de passe ayant déjà fuité ou employés sur d’autres sites;
  • Se faire passer pour un employé d’Instagram ou d’un autre réseau social populaire, ou pour un agent du service client;
  • Contacter les victimes sous prétexte de restaurer ou de déverrouiller leur compte;
  • Créer de fausses pages de connexion aux réseaux sociaux et envoyer des messages d’hameçonnage.
Les victimes sont souvent confrontées à une double victimisation. Celle-ci peut prendre la forme de harcèlement, de chantage, de cyberharcèlement et de promotion de contenus volés sur la propre page de la victime.

Comment protéger ses comptes

Les experts recommandent aux internautes de suivre des règles strictes pour assurer leur sécurité. Premièrement, il faut utiliser des mots de passe uniques pour chaque compte et les conserver dans des gestionnaires de mots de passe dédiés. Deuxièmement, il est important d’activer l’authentification multifacteur (MFA) sur tous les services importants.

Il faut également garder à l’esprit que les représentants des réseaux sociaux ne contactent généralement pas les utilisateurs de leur propre initiative. Une grande prudence est nécessaire en cas de message suspect ou de contact avec une personne se présentant comme un employé. Selon les recommandations du Bureau fédéral d’enquête, il ne faut jamais conserver de photos très sensibles ou intimes sur ses comptes personnels en ligne.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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