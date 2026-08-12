Michael Owen désigne Arsenal comme principal favori au titre

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Michael Owen désigne Arsenal comme principal favori au titre

La prochaine saison de Premier League s’annonce plus intense et disputée que jamais. L’ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, Michael Owen, a livré ses pronostics détaillés sur le puissant top 6 du classement. Selon lui, Arsenal conservera son titre et redeviendra champion d’Angleterre. Goal.com rapporte la nouvelle.

La principale rivalité pour le titre et les transferts

Dans une interview accordée au Metro, Michael Owen a souligné que les joueurs de Mikel Arteta avaient remporté un succès historique la saison dernière, après 22 ans d’attente, et que l’équipe s’était encore renforcée. Lors du mercato estival, Arsenal a recruté le milieu de Newcastle United Bruno Guimarães, élargissant ainsi ses options dans l’entrejeu.

Owen prévient toutefois que la course au titre sera loin d’être facile. Selon l’ancien international, conserver le trophée représentera un sérieux défi, car l’avance d’Arsenal la saison dernière n’a pas dépassé 90 points et ses adversaires ne sont pas restés inactifs.

Les changements sur les bancs et les principaux poursuivants

De nombreux changements d’entraîneurs ont eu lieu dans les clubs de Premier League durant la trêve estivale. Liverpool a notamment confié les rênes à Andoni Iraola après le départ d’Arne Slot. Selon Owen, Iraola, connu pour son travail à Bournemouth, pourrait apporter à Liverpool un nouveau style de jeu et une énergie nouvelle.

Chelsea s’est également montré très actif sur le marché des transferts estival et a considérablement renforcé son effectif. Après les changements intervenus durant l’intersaison, Xabi Alonso a été nommé entraîneur principal. Michael Owen estime que l’absence de Chelsea des compétitions européennes lui permettra de se concentrer pleinement sur le championnat national, ce qui en fera le principal danger de la saison.

Le retour d’Enzo Maresca à la tête de Manchester City devrait également intensifier la lutte pour le titre. Owen a souligné que l’arrivée de techniciens espagnols avait complètement transformé le paysage de la Premier League et contribué à élever encore le niveau du championnat.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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